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Глыба льда упала на ребенка в Холмске
Newstes.ru

Глыба льда упала на ребенка в Холмске

9-летний мальчик получил травмы головы и руки

Сегодня, 16 января примерно в 11:45 в Холмске на 9-летнего мальчика с крыши одного из домов упала глыба льда.

"Сын возвращался домой после внеклассных занятий по английскому. Кода Сеня проходил мимо дома по улице Школьной 60а, с крыши дома на него вместе со снегом сошла глыба льда, ударив его по голове. Кровь просочилась даже сквозь шапку. Арсений прикрывал голову, поэтому ссадины и царапины есть и на руке. Сын сразу позвонил мне, с работы я приехала на Школьную. Вместе с Сеней съездила в больницу на Мичурина и в полицию", - рассказывает Олеся, мама Арсения.

Жители Холмска регулярно жалуются astv.ru на работу управляющих компаний. Сегодня во дворе дома по улице Советской, 88 снежные массы сошли на автомобили, покорежив их. На этом доме нет снегоуловителей, нет и компаний, готовых отозваться на тендеры, объявляемые администрацией муниципального образования.

"Где-то у домов протягивают ленточки, чтобы огородить опасную территорию, но это редкость. Если и огораживают - то на расстоянии 50 см от стен, а ледяные массы, скатываясь, вылетают на расстояние около метра. Надеемся на то, что компании, обслуживающие жилые дома, будут серьезнее относиться к своим рабочим обязательствам", - говорят холмчане. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 15:59 +3
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Комментарии
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:03
Ппц, благо живой
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+4
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 16:04
хорошо хоть не убила
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+3
Online
Clint_EASTwood Online
Написано сегодня, в 16:09
Бедолага... Хоть бы сотрясения не было.
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 16:15
А виновные будут наказаны????
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+1
TROL
Написано сегодня, в 16:22
сделали крыши двухскатными , теперь сосульки везде ,раньше крыша плоская и сосулек не было...
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+1
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 16:46
TROL, согласен, что нынче крыши такие скатные,раньше дома строили и делали крыши плоские,вода там таяла и уходила по водостоку вниз,ни разу не слышал,чтоб около таких домов что-то падало
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 16:29
да что эти ленточки. глыбы как шрапнель при падении разбиваются - не в голову, так в ногу(((
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0
KsuKsu
Написано сегодня, в 16:31
Выздоровления пацаненку!
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+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 16:36
Бедный малыш... Лишь бы без последствий. Маме решимости в наказании виновных
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+2
Online
Sakh65reg Online
Написано сегодня, в 16:48
в нашем дворе по Советской сегодня в очередной раз стекла машине побила очередная "лавина" снега с крыши, незадолго до этого там женщина проходила, чудом на неё не прилетело, в том году такая же ситуация, а ук только ленты лепят и листовки печатают по типу машины не ставьте рядом с домом. Малышу скорее выздороветь!
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