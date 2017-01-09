Глыба льда упала на ребенка в Холмске

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Сегодня, 16 января примерно в 11:45 в Холмске на 9-летнего мальчика с крыши одного из домов упала глыба льда.

"Сын возвращался домой после внеклассных занятий по английскому. Кода Сеня проходил мимо дома по улице Школьной 60а, с крыши дома на него вместе со снегом сошла глыба льда, ударив его по голове. Кровь просочилась даже сквозь шапку. Арсений прикрывал голову, поэтому ссадины и царапины есть и на руке. Сын сразу позвонил мне, с работы я приехала на Школьную. Вместе с Сеней съездила в больницу на Мичурина и в полицию", - рассказывает Олеся, мама Арсения.

Жители Холмска регулярно жалуются astv.ru на работу управляющих компаний. Сегодня во дворе дома по улице Советской, 88 снежные массы сошли на автомобили, покорежив их. На этом доме нет снегоуловителей, нет и компаний, готовых отозваться на тендеры, объявляемые администрацией муниципального образования.

"Где-то у домов протягивают ленточки, чтобы огородить опасную территорию, но это редкость. Если и огораживают - то на расстоянии 50 см от стен, а ледяные массы, скатываясь, вылетают на расстояние около метра. Надеемся на то, что компании, обслуживающие жилые дома, будут серьезнее относиться к своим рабочим обязательствам", - говорят холмчане.