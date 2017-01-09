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Возле школы в Томари появится светофор
1Gai.ru

Возле школы в Томари появится светофор

Суд удовлетворил иск прокурора

Прокуратурой Томаринского района проверено исполнение федерального законодательства о безопасности дорожного движения. 

Прокурорская проверка показала, что пешеходный переход около школы в райцентре не обустроен светофором, а следовательно не обеспечена безопасность школьников, переходящих автомобильную дорогу. 

Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о принуждении Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации района выполнить работы по оборудованию в районе школы подходных путей к пешеходному переходу и установить светофор в обоих направлениях. 

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, несмотря на позицию ответчика, который исковые требования не признал и просил суд отказать в их удовлетворении, прокурором, участвующим в деле, приведены достаточные доказательства, обосновывающие заявленные требования. 

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил исковое заявление в полном объеме. 

Фактическое исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:56 +1
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