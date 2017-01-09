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Лавинная опасность прогнозируется в трёх районах Сахалинской области

Лавинная опасность прогнозируется в трёх районах Сахалинской области

К осторожности призывают жителей Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 15 - 16 января на территории  Макаровского, Долинского  районов и Южно-Сахалинска возможен сход одиночных лавин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует:

• При передвижении по горной местности следует использовать хорошо залесенные склоны и менее заснеженные выпуклые формы рельефа (водоразделы).

•  Если лавина настигла, главная задача – уберечь дыхательные органы от снежной пыли. Использовать шарф, воротник, капюшон, шапку, рукавицы, или просто ладони и прикрыть нос и рот.

•   С помощью рук и ног попытаться вынырнуть на поверхность лавины. В момент торможения стараться приблизиться к поверхности лавины, пока снег не отвердел.

•   Руки держать у лица. После окончательной остановки лавины всеми способами разрушать ледяную корку, образующуюся на стенках снежной камеры в результате дыхания и тепла тела. Сохранять спокойствие и силы. Не считать свое положение безнадежным и не терять уверенности в своем спасении.

•   Кричать бесполезно, снег полностью поглощает все звуки, и ни в коем случае не давайте себе спать. По статистике, более трети человек, попавших в снежную лавину, выбираются самостоятельно.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

- телефон для приёма MMS и SMS-сообщений с места ЧС – 8 924 496 52 05;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска – 72-30-20.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:49 +2
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