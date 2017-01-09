Водитель внедорожника создал аварийную ситуацию на дороге в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

Сегодня, 14 января около 13 часов на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске автомобилисты осторожно объезжали внедорожник, которым управлял, по их мнению, нетрезвый водитель или спящий человек.

Иномарка то заезжала на обочину, то возвращалась на проезжую часть. Уже через несколько минут автомобиль "исчез" с главной дороги.

По словам южносахалинцев, внедорожник у заправки задержали сотрудники полиции.