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Водитель внедорожника создал аварийную ситуацию на дороге в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Водитель внедорожника создал аварийную ситуацию на дороге в Южно-Сахалинске

По мнению очевидцев, автомобилист был нетрезв

Сегодня, 14 января около 13 часов на Холмском шоссе в Южно-Сахалинске автомобилисты осторожно объезжали внедорожник, которым управлял, по их мнению, нетрезвый водитель или спящий человек.

Иномарка то заезжала на обочину, то возвращалась на проезжую часть. Уже через несколько минут автомобиль "исчез" с главной дороги. 

По словам южносахалинцев, внедорожник у заправки задержали сотрудники полиции.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:32 +3
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Южно-Сахалинск
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Комментарии
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 13:53
Написано: ".... которым управлял, по их мнению, нетрезвый водитель или спящий человек."...

Представила спящего человека
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 13:57
VULKAN, Есть такая болезнь- нарколепсия. Это когда человек внезапно засыпает где угодно, и когда угодно. Был у меня такой знакомый. Заснул за рулём(и кто ему права дал), и разбился.
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 14:01
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а, Выходит он не болеет такой болезнью, раз не разбился.
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+3
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 14:07
VULKAN, А этого мы уже не узнаем))
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+1
Еще 6 комментариев
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 13:59
Возможно плохо стало, всякое же бывает.
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+5
Reader
Написано сегодня, в 14:24
Страшно мимо такого проезжать
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+2
nikolayppu
Написано сегодня, в 15:25
А по тротуару могли идти люди! Хорошо что задержали! Это всёравно что идти с ружьем и стрелять с закрытыми глазами...
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0
vladsakh
Написано сегодня, в 15:32
Идиотов меньше не становится.. Радует что никому не успел сделать беды, и будет наказан за свои действия.
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0
Masenkaya
Написано сегодня, в 15:48
Вот это номер! Ну спящим он бы сразу врезался. Если плохо стало, возможность была, остановиться. Скорее всего пьяный.
Слава богу ни кто не пострадал.
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 17:59
Ну и денёк сегодня....
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0
Казанова
Написано сегодня, в 18:05
Повезло, так повезло всем, кто был на пути внедорожника, что так все обошлось. Ждем официального комментария.
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0
Online
Nektos Online
Написано сегодня, в 19:42
Скорее всего пьян был водитель. Хорошо,что никтотне пгстрадал. Сегодня вообще очень скользко было. Трезвых то заносило, а тут думаю все таки алкоголь
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0
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