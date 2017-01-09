В Южно-Сахалинске определены точки торговли дешевой навагой

На территории Южно-Сахалинска определены 18 площадок, на которых рыбодобывающие и рыбоперерабатыва ющие предприятия могут реализовать продукцию собственного производства с минимальной торговой наценкой. С началом наважьей путины основной ассортимент составляет именно эта рыба, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

По данным департамента продовольственны х ресурсов и потребительского рынка, с начала 2017 года уже реализовано порядка 20 тонн свежемороженой наваги. В среднем стоимость рыбы составляет от 80 до 90 рублей за килограмм. Отметим, что в аналогичный период прошлого года цена была на уровне 120-140 рублей.

Торговлю ведут восемь предприятий. Для удобства покупателей основные места торговли сосредоточены возле крупных торговых центров и рынков в различных частях города. Рыбу напрямую от производителей можно приобрести возле ТЦ «Мегаполис», «Янтарь», «Луч», «Южный», около супермаркета «Столичный» на ул. Сахалинской, 13, а также в сети супермаркетов «Островной». Организована торговля и в планировочных районах: в Луговом возле ТЦ «Странник», в Ново-Александров ске в переулке Железнодорожном возле павильонов местных товаропроизводит елей.