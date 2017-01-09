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В Южно-Сахалинске определены точки торговли дешевой навагой

В Южно-Сахалинске определены точки торговли дешевой навагой

Максимальная цена за рыбу на таких площадках составит 90 рублей за килограмм

На территории Южно-Сахалинска определены 18 площадок, на которых рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие предприятия могут реализовать продукцию собственного производства с минимальной торговой наценкой. С началом наважьей путины основной ассортимент составляет именно эта рыба, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

По данным департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка, с начала 2017 года уже реализовано порядка 20 тонн свежемороженой наваги. В среднем стоимость рыбы составляет от 80 до 90 рублей за килограмм. Отметим, что в аналогичный период прошлого года цена была на уровне 120-140 рублей.

Торговлю ведут восемь предприятий. Для удобства покупателей основные места торговли сосредоточены возле крупных торговых центров и рынков в различных частях города. Рыбу напрямую от производителей можно приобрести возле ТЦ «Мегаполис», «Янтарь», «Луч», «Южный», около супермаркета «Столичный» на ул. Сахалинской, 13, а также в сети супермаркетов «Островной». Организована торговля и в планировочных районах: в Луговом возле ТЦ «Странник», в Ново-Александровске в переулке Железнодорожном возле павильонов местных товаропроизводителей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:38 +3
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Комментарии
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 12:49
А ведь раньше навагу рыбаки бросали на льду...
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+3
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:54
Lukich, зачем???
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0
Online
Lukich Online
Написано сегодня, в 12:55
Masenkaya, Лишняя тяжесть, тащить ее...
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 12:56
Lukich, аа вон оно чтоо)
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0
Еще 6 комментариев
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:04
А на "Востоке" по 150р/кг продают.
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+3
багз-банни
Написано сегодня, в 14:01
Ярославчик, возле Мегаполиса в среду по 80 была.
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 14:06
Ярославчик, а на Есенина по 90. А на рыночке у Дома Торговли по 85
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+6
Ярославчик
Написано сегодня, в 14:27
НюНик_просто_Анна, А я то и думаю что-то дорогавато 150 р
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+4
Nektos
Написано сегодня, в 13:56
Капец, как будто скми рыбу ростят
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+1
багз-банни
Написано сегодня, в 14:03
В Луговом по 100 продают!
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+2
karina62
Написано сегодня, в 14:14
на Янтаре позавчера была 120, а вчера 100, по 80 пока не видела!
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+1
Online
Avarkom Online
Написано сегодня, в 14:14
На технике, на рыбных рядах "Дружба"- по 80руб. продает
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0
Добрый человек
Написано сегодня, в 15:14
Наважки поедим.)))
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0
Натали)))
Написано сегодня, в 15:19
У нас в магазе навага 72 рубля, вчера привезли
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+3
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