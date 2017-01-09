В Южно-Сахалинске определены точки торговли дешевой навагой
Максимальная цена за рыбу на таких площадках составит 90 рублей за килограмм
На территории Южно-Сахалинска определены 18 площадок, на которых рыбодобывающие и рыбоперерабатыва
По данным департамента продовольственны
Торговлю ведут восемь предприятий. Для удобства покупателей основные места торговли сосредоточены возле крупных торговых центров и рынков в различных частях города. Рыбу напрямую от производителей можно приобрести возле ТЦ «Мегаполис», «Янтарь», «Луч», «Южный», около супермаркета «Столичный» на ул. Сахалинской, 13, а также в сети супермаркетов «Островной». Организована торговля и в планировочных районах: в Луговом возле ТЦ «Странник», в Ново-Александров