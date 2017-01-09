«Наш день»: Сахалин вошёл в пятёрку регионов с самой дорогой продуктовой корзиной
Также в выпуске: в Тымовском районе пожилой мужчина задержал грабителя, ворвавшегося к нему в дом
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Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:48
Что то одни новости другим противоречат
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+1
AX9566
Написано сегодня, в 13:22
Странно , а в 10:47 они были самые дешевые...
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+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 14:28
AX9566, Цены растут не по дням а по минутам
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0