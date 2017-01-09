новости
новости
Регистрация
«Наш день»: Сахалин вошёл в пятёрку регионов с самой дорогой продуктовой корзиной

«Наш день»: Сахалин вошёл в пятёрку регионов с самой дорогой продуктовой корзиной

Также в выпуске: в Тымовском районе пожилой мужчина задержал грабителя, ворвавшегося к нему в дом

Автор: Сергей Маслаков, сегодня, в 12:33 +3
Другие статьи по темам
Прочее
выпуск программы "Наш день"
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Мошенники пытаются нажиться на трагедии в Макаровском районе
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район
Труп убитого невельчанина преступники вывезли в другой район

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
ToChtoDoktorPropisal
Написано сегодня, в 12:48
Что то одни новости другим противоречат
Ответить
+1
AX9566
Написано сегодня, в 13:22
Странно , а в 10:47 они были самые дешевые...
Ответить
+2
Online
Balbes Online
Написано сегодня, в 14:28
AX9566, Цены растут не по дням а по минутам
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
В Южно-Сахалинске определены точки торговли дешевой навагой
В Южно-Сахалинске определены точки торговли дешевой навагой
На Сахалине стартовала школьная олимпиада
На Сахалине стартовала школьная олимпиада
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru