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Бывший глава сахалинского ГИБДД займет пост заместителя министра транспорта области
Vesiskitim.ru

Бывший глава сахалинского ГИБДД займет пост заместителя министра транспорта области

Его предшественник стал заместителем генерального директора аэропорта Южно-Сахалинска

Бывший начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, полковник Эдуард Ри займет пост заместителя министра транспорта области. 

"Заявление на трудоустройство мной написано и находится на рассмотрении. На следующей неделе надеюсь приступить к новым обязанностям", - Эдуард Ри подтвердил информацию astv.ru.

Его предшественник на этом посту Шахабас Давудов в настоящее время занимает должность заместитель генерального директора аэропорта "Южно-Сахалинск" по развитию.

Региональной Госавтоинспекцией сейчас руководит заместитель начальника, полковник Юрий Жданов. Глава областного ГИБДД пока официально не назначен.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 12:56 +2
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Комментарии
Ярославчик
Написано сегодня, в 13:06
От перестановки мест чиновников, ничего не поменяется.
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+9
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 13:14
Ярославчик, как говорил мой покойный шэф - навоз нужно плавно перемешивать
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+9
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 13:06
Интервью его показывали, он двух слов связать не может, какой замминистр?
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+2
Hana
Написано сегодня, в 15:42
Eskobar77, Ну нам важно больше дело,меньше слов.
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0
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 15:45
Hana,
Если он будет также делать, как бессвязно разговаривает, то лучше пусть не делает совсем.
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+1
jkmu
Написано сегодня, в 13:27
Ура товарищи!Да нам вообще ровно...все равно не видно дел от этих чинуш...Хоть папой римским пускай становится
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+3
КиР84
Написано сегодня, в 13:33
Ничего се Ри замахнулся
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0
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 14:14
КиР84, имхо, наоборот понижение. Так был руководителем, а сейчас ни то, ни сё.
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+3
Nektos
Написано сегодня, в 13:49
Он в транспортной сфере как рыба в воде, этого следовало ожидать
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+1
Online
Masenkaya Online
Написано сегодня, в 14:05
да нам вообще фиолетово на эти перетусовки....Толку от этого,хоть там на этом посту Шахабас Давудов, хоть полковник Эдуард Ри, хоть студент Петя Васечкин...
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+2
karina62
Написано сегодня, в 14:18
и???? что то изменится для нас?
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0
tourerv
Написано сегодня, в 14:27
karina62, для нас ничего только для них
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0
Online
senchick Online
Написано сегодня, в 14:49
Надеюсь Юрий Борисович наведет порядок, - все же как никак и академию заканчивал..... да и сам он хороший человек....
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0
Online
Eskobar77 Online
Написано сегодня, в 15:07
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0
Hana
Написано сегодня, в 15:44
На сегодняшний день от чиновника уже не требуется,что бы он работал,главное,что бы не вредил и то плюс.
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0
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