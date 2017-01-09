Vesiskitim.ru
Бывший глава сахалинского ГИБДД займет пост заместителя министра транспорта области
Его предшественник стал заместителем генерального директора аэропорта Южно-Сахалинска
Бывший начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, полковник Эдуард Ри займет пост заместителя министра транспорта области.
"Заявление на трудоустройство мной написано и находится на рассмотрении. На следующей неделе надеюсь приступить к новым обязанностям", - Эдуард Ри подтвердил информацию astv.ru.
Его предшественник на этом посту Шахабас Давудов в настоящее время занимает должность заместитель генерального директора аэропорта "Южно-Сахалинск" по развитию.
Региональной Госавтоинспекцией сейчас руководит заместитель начальника, полковник Юрий Жданов. Глава областного ГИБДД пока официально не назначен.
Другие статьи по темам
Прочее
Если он будет также делать, как бессвязно разговаривает, то лучше пусть не делает совсем.