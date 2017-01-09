Бывший глава сахалинского ГИБДД займет пост заместителя министра транспорта области

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Его предшественник стал заместителем генерального директора аэропорта Южно-Сахалинска

Бывший начальник управления ГИБДД УМВД России по Сахалинской области, полковник Эдуард Ри займет пост заместителя министра транспорта области.

"Заявление на трудоустройство мной написано и находится на рассмотрении. На следующей неделе надеюсь приступить к новым обязанностям", - Эдуард Ри подтвердил информацию astv.ru.

Его предшественник на этом посту Шахабас Давудов в настоящее время занимает должность заместитель генерального директора аэропорта "Южно-Сахалинск" по развитию.

Региональной Госавтоинспекцией сейчас руководит заместитель начальника, полковник Юрий Жданов. Глава областного ГИБДД пока официально не назначен.