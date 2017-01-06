Остановку «Восток» в Южно-Сахалинске «перенесли» на улицу Сахалинскую

Жители Южно-Сахалинска обратились к astv.ru с жалобами на новые информационные указатели на остановках.

«Конечно, хорошо, что теперь можно узнать расписание автобусов, но таблички на некоторых остановках закреплены слишком высоко, а шрифт на них очень мелкий. Многие просто не могут прочитать информацию, надо брать бинокль. Кроме того, на улице Сахалинской, в районе «Калинки» появилась остановка «Восток», хотя она всю жизнь находится на Ленина», - рассказывают горожане.

Информацию жителей областного центра прокомментировали в пресс-службе администрации города:

«В конце 2016 года на автобусных остановках в Южно-Сахалинске были установлены новые информационные указатели. На 25-ти современных павильонах, приобретенных частной компанией, указатели разместили на торцевой части козырька, чтобы недобросовестные граждане не смогли их повредить или заклеить рекламными объявлениями. Однако от горожан стали поступать просьбы закрепить указатели непосредственно внутри остановочного пункта. В ближайшее время данный вопрос планируется обсудить с владельцами остановочных павильонов.

Одним из обязательных условий было требование к шрифту – его читабельность с расстояния не менее 3 метров. Данное условие было соблюдено. Тем не менее, у некоторых категорий граждан все же возникли трудности с прочтением, и поэтому решено переместить некоторые таблички пониже. На сегодняшний день работа практически завершена. Однако стоит учесть, что возрастает риск повреждения указателей вандалами.

Во время монтажа указатель «Остановка Восток» по ошибке установили на одном из остановочных павильонов на ул. Сахалинской. В короткие сроки все было устранено».