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Квартира загорелась в Первой Пади

Квартира загорелась в Первой Пади

Пожар вспыхнул днем 12 января

12 января в 15:51 диспетчеру  Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение  о возгорании квартиры в селе 1 Падь. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на втором этаже.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 16.08, а в 16.55 полностью ликвидирован.

В тушении пожара было задействовано 10 человек и 3 единицы техники.  

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:57 0
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