Квартира загорелась в Первой Пади
Пожар вспыхнул днем 12 января
12 января в 15:51 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании квартиры в селе 1 Падь. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на втором этаже.
Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 16.08, а в 16.55 полностью ликвидирован.
В тушении пожара было задействовано 10 человек и 3 единицы техники.
Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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