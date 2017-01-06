Квартира загорелась в Первой Пади

12 января в 15:51 диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании квартиры в селе 1 Падь. Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение квартиры на втором этаже.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, пожар был локализован в 16.08, а в 16.55 полностью ликвидирован.

В тушении пожара было задействовано 10 человек и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.