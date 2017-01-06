Конкурс для некоммерческих организаций объявлен на Сахалине

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Заявки на участие принимаются до 10 февраля

На Сахалине создается ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующий конкурс объявило правительство области. К участию в нем приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированн ые на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Как отмечают организаторы конкурса, главной его целью является формирование в области условий для устойчивого развития институтов гражданского общества.

Участникам – юридическим лицам необходимо в срок до 10 февраля 2017 года направить в адрес правительства Сахалинской области следующие документы и материалы:

Заявку и уведомление, оформленные в соответствии с утвержденными формами; Заверенную организацией-зая вителем копию свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет и учредительных документов юридического лица со всеми актуальными изменениями и дополнениями; Проект по созданию ресурсного центра; Письма поддержки учреждений и организаций, подтверждающих наличие договоренности о сотрудничестве для достижения целей ресурсного центра.

Организации, претендующие на получение субсидии, вправе приложить к заявке иные документы.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе.

Организационное обеспечение конкурса осуществляет управление по развитию институтов гражданского общества правительства Сахалинской области. Телефон: (4242) 670-297, факс: 469-354. Электронная почта: e.ulyanova@admsa khalin.ru. Секретарь конкурсной комиссии Ульянова Елена Александровна.