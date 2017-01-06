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Конкурс для некоммерческих организаций объявлен на Сахалине
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Конкурс для некоммерческих организаций объявлен на Сахалине

Заявки на участие принимаются до 10 февраля

На Сахалине создается ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующий конкурс объявило правительство области. К участию в нем приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона и не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями. Победитель получит субсидию, которая позволит реализовать проект по созданию и обеспечению деятельности ресурсного центра, сообщает пресс-служба правительства островного региона.

Как отмечают организаторы конкурса, главной его целью является формирование в области условий для устойчивого развития институтов гражданского общества.

Участникам – юридическим лицам необходимо в срок до 10 февраля 2017 года направить в адрес правительства Сахалинской области следующие документы и материалы:

  1. Заявку и уведомление, оформленные в соответствии с утвержденными формами;
  2. Заверенную организацией-заявителем копию свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет и учредительных документов юридического лица со всеми актуальными изменениями и дополнениями;
  3. Проект по созданию ресурсного центра;
  4. Письма поддержки учреждений и организаций, подтверждающих наличие договоренности о сотрудничестве для достижения целей ресурсного центра.

Организации, претендующие на получение субсидии, вправе приложить к заявке иные документы.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе.

Организационное обеспечение конкурса осуществляет управление по развитию институтов гражданского общества правительства Сахалинской области. Телефон: (4242) 670-297, факс: 469-354. Электронная почта: e.ulyanova@admsakhalin.ru. Секретарь конкурсной комиссии Ульянова Елена Александровна.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:22 +2
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Комментарии
Online
MIG_85 Online
Написано сегодня, в 09:29
Не могу понять целей создания ресурсного центра. Данный центр шо будет делать??? Искать волонтёров для НКО??? Или это просто склад для хранения собранной этими НКО материальной помощи для нуждающихся??? Или ещё один инструмент для захоронения бюджетных средств??? ( - У Вас не хватает 3 млрд. руб. в бюджете. - Так в ресурсный центр пожертвовано)
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