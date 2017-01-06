Конкурс для некоммерческих организаций объявлен на Сахалине
Заявки на участие принимаются до 10 февраля
На Сахалине создается ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Соответствующий конкурс объявило правительство области. К участию в нем приглашаются некоммерческие организации, зарегистрированн
Как отмечают организаторы конкурса, главной его целью является формирование в области условий для устойчивого развития институтов гражданского общества.
Участникам – юридическим лицам необходимо в срок до 10 февраля 2017 года направить в адрес правительства Сахалинской области следующие документы и материалы:
- Заявку и уведомление, оформленные в соответствии с утвержденными формами;
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Заверенную организацией-зая
вителем копию свидетельства о государственной регистрации, постановке на налоговый учет и учредительных документов юридического лица со всеми актуальными изменениями и дополнениями;
- Проект по созданию ресурсного центра;
- Письма поддержки учреждений и организаций, подтверждающих наличие договоренности о сотрудничестве для достижения целей ресурсного центра.
Организации, претендующие на получение субсидии, вправе приложить к заявке иные документы.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области в разделе.
Организационное обеспечение конкурса осуществляет управление по развитию институтов гражданского общества правительства Сахалинской области. Телефон: (4242) 670-297, факс: 469-354. Электронная почта: e.ulyanova@admsa