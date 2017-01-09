На Сахалине стартовала школьная олимпиада. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в Южно-Сахалинске стартовал 13 января и продлится до 20 февраля. Традиционное интеллектуальное соревнование проходит по 16 общеобразовательным предметам. Первой дисциплиной, открывшей олимпиаду в этом году, стала литература. Впереди еще 15 интеллектуальных состязаний, среди, которых: математика, право, физика, русский язык, физическая культура, экономика, история, английский язык, химия, мировая художественная культура (МХК), информатика, биология, география, обществознание и экология.

Как отмечают в министерстве образования Сахалинской области, в региональном этапе олимпиады принимают участие школьники, набравшие необходимое количество проходных баллов на муниципальном уровне. По предварительным данным участниками олимпиады – 2017 года станут более 450 школьников.

Олимпиаду проводит региональное министерство образования совместно с институтом развития образования Сахалинской области. Все испытания проходят на базе Сахалинского государственного университета.

По словам министра образования Сахалинской области Натальи Мурашовой, олимпиада школьников проводится с целью развития у обучающихся интереса к научно-исследовательской деятельности.

- Благодаря данному интеллектуальном марафону, который мы традиционно проводим среди островных школьников, нам удается выявить талантливых и одаренных ребят. Я считаю, что это самый эффективный путь найти юных знатоков. Как правило, именно эти дети подтверждают свои знания отличными результатами на ЕГЭ, - отметила министр.

Наиболее популярным предметом областного этапа всероссийской олимпиады школьников в этом году стала литература. Попробовать свои силы в этой дисциплине планирует 54 школьника. Большое количество участников олимпиады также отмечено по таким предметам, как: английский язык, экология, география и биология. Эти предметы стали лидерами по количеству участников в этом году. Наименьший процент участия по МХК и экономике.

Как отметили организаторы, итоги регионального этапа и награждение победителей и призеров интеллектуального состязания состоится в начале марта. Самые достойные «умники» и «умницы» будут приглашены на заключительный этап всероссийской олимпиады, который пройдет весной этого года в разных городах России.