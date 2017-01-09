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Юные сахалинцы посетили главный штаб «Юнармии» в Москве

Юные сахалинцы посетили главный штаб «Юнармии» в Москве

Всего в островном регионе в ряды «армейцев» вступили около 200 школьников

В здании правительства Москвы прошло расширенное заседание главного штаба «ЮНАРМИИ». На нем обозначили главные задачи на предстоящий год и подвели итоги 2016 года. В рабочем совещании приняли участие делегаты от 85 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области. 

В работе заседания приняли участие: первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина; директор Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации Игорь Михеев; заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации Алексей Цыганков;  исполнительный директор «Российского движения школьников» Алиса Крюкова  и многие другие. Островной регион представлял руководитель регионального штаба Дмитрий Минязев и 5 островных ребят, которые добились успехов в минувшем году.

«Пока Юнармейцы со всей страны, участвовали в различных торжественных мероприятиях и военных играх на территории «Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот», начальники региональных штабов участвовали в обучающих семинарах и делились опытом работы в сфере военно-патриотического воспитания, - рассказывает Дмитрий Минязев. - Также были рассмотрены ходатайства о приобретении статуса юридического лица ряда региональных отделений, в том числе Сахалинской области. Начальник Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации представил список начальников региональных штабов, которые прошли проверку по Форме-1 министерством обороны РФ, и были согласованы с командующими военных округов на утверждение Главному штабу ВВПОД "Юнармия"».

Нужно отметить, что островной регион был отмечен как один из лучших из 85 федеральных субъектов. Движение «Юнармия» в полном объеме стартовало осенью 2016 года. Оно объединило поисковые отряды, военно-патриотические клубы, кадетские классы. На Сахалине в ряды «Юнармии» вступило 187 школьников. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:20 +1
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