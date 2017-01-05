Более 70 сахалинских семей поделились новогодними игрушками с краеведческим музеем

13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится торжественное закрытие, уже ставшего традиционным в канун Нового года, выставки?конкурса «Ретро?елка». Выставка раритетных новогодних игрушек работает в музее с 21 декабря 2016 года и проводится уже в 14-й раз.

В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 елочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска.

Традиционно выставка?конкурс представлена на сайте музея. Игрушки и открытки после закрытия выставки будут возвращены их владельцам.

13 января, в преддверии Старого Нового года, будут подведены итоги конкурса. Победителей ждут дипломы, краеведческая литература и специальный новогодний сладкий подарок правильных сладостей от ООО «Сахалинское кондитерское общество», сообщает пресс-служба музея.