новости
новости
Регистрация
Более 70 сахалинских семей поделились новогодними игрушками с краеведческим музеем

Более 70 сахалинских семей поделились новогодними игрушками с краеведческим музеем

На этот раз ежегодная «Ретро‐елка» собрала около 400 елочных украшений

13 января в 12:00 в Сахалинском областном краеведческом музее состоится торжественное закрытие, уже ставшего традиционным в канун Нового года, выставки?конкурса «Ретро?елка». Выставка раритетных новогодних игрушек работает в музее с 21 декабря 2016 года и проводится уже в 14-й раз.

В этом году в конкурсе приняли участие 74 семьи, передавшие на выставку около 400 елочных игрушек, новогодних открыток и украшений до 1980 года выпуска.

Традиционно выставка?конкурс представлена на сайте музея. Игрушки и открытки после закрытия выставки будут возвращены их владельцам.

13 января, в преддверии Старого Нового года, будут подведены итоги конкурса. Победителей ждут дипломы, краеведческая литература и специальный новогодний сладкий подарок правильных сладостей от ООО «Сахалинское кондитерское общество», сообщает пресс-служба музея. 

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:06 +2
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскСахалинский областной краеведческий музей
Прочее
"Ретро-елка"елкаНовый год
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Россиянам запретят дарить детям котят
Россиянам запретят дарить детям котят
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
raibekaa
Написано сегодня, в 15:29
Красота....
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Бывший директор сахалинской компании «Спецаэрострой» задолжал сотрудникам более 20 млн рублей
Бывший директор сахалинской компании «Спецаэрострой» задолжал сотрудникам более 20 млн рублей
Электрический столб вспыхнул на автодороге Невельск-Холмск
Электрический столб вспыхнул на автодороге Невельск-Холмск
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru