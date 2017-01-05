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Электрический столб вспыхнул на автодороге Невельск-Холмск
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Электрический столб вспыхнул на автодороге Невельск-Холмск

Пожар произошел ночью 10 января

10 января в 04.42 диспетчеру  Невельского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение  о возгорании электрического столба на 9-ом км автодороги Невельск - Холмск.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 9 минут. На тот момент столб тлел.

Пожар был локализован в 04.57, а в 05.19 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 10 человек и 2 единицы техники.  Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:54 +2
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Комментарии
bai
Написано сегодня, в 15:40
Умиляют такие фразы- в тушении тлеющего столба приняли участие 10 человек, 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
Дежурные шаблонные фразы !
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+1
leksoos13
Написано сегодня, в 16:38
мож я что не понимаю-на 1 столб 2 машины и 10 бойцов?
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