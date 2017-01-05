Электрический столб вспыхнул на автодороге Невельск-Холмск

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10 января в 04.42 диспетчеру Невельского гарнизона пожарной охраны поступило сообщение о возгорании электрического столба на 9-ом км автодороги Невельск - Холмск.

Как сообщают в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл через 9 минут. На тот момент столб тлел.

Пожар был локализован в 04.57, а в 05.19 полностью ликвидирован. В тушении пожара было задействовано 10 человек и 2 единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.