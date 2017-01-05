Бывший директор сахалинской компании «Спецаэрострой» задолжал сотрудникам более 20 млн рублей

Следственным отделом по Южно-Сахалинску РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Спецаэрострой». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с января 2014 года по декабрь 2015 года не выплачивал 143 работникам предприятия зарплату, из-за чего перед ними образовалась задолженность в 20 миллионов рублей. При этом в ООО «Спецаэрострой» имелись в наличии деньги, и была реальная финансовая возможность для погашения задолженности по заработной плате.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.