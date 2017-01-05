новости
новости
Регистрация
Бывший директор сахалинской компании «Спецаэрострой» задолжал сотрудникам более 20 млн рублей

Бывший директор сахалинской компании «Спецаэрострой» задолжал сотрудникам более 20 млн рублей

Уголовное дело передано в суд

Следственным отделом по Южно-Сахалинску РФ по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Спецаэрострой». Он подозревается  в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы, совершенной из корыстной заинтересованности (ч.2 ст. 145.1 УК РФ).

Как сообщают в областном следкоме, по версии следствия, обвиняемый с января 2014 года по декабрь 2015 года не выплачивал 143 работникам предприятия зарплату, из-за чего перед ними образовалась задолженность в  20 миллионов рублей. При этом в ООО «Спецаэрострой» имелись в наличии деньги, и была реальная финансовая возможность для погашения задолженности по заработной плате.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:08 +1
Другие статьи по темам
Прочее
долги по зарплате
Популярное на ASTV
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Пять человек сгорели при столкновении скорой помощи и грузовиков в Макаровском районе
Россиянам запретят дарить детям котят
Россиянам запретят дарить детям котят
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Метель надвигается на три района Сахалинской области
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске
Женщина пострадала при ДТП на перекрестке Ленина - Пограничной в Южно-Сахалинске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Добрый человек
Написано сегодня, в 13:45
"Расстрэлять."
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба» пройдут на Сахалине
Чемпионат и первенство области по лыжным гонкам на призы «Дружба» пройдут на Сахалине
Более 70 сахалинских семей поделились новогодними игрушками с краеведческим музеем
Более 70 сахалинских семей поделились новогодними игрушками с краеведческим музеем
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru