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Четыре двойни появились на свет в Южно-Сахалинске в первые дни 2017 года

Четыре двойни появились на свет в Южно-Сахалинске в первые дни 2017 года

Всего в областном центре за новогодние праздники родилось 75 малышей

 75 детей родилось в Южно-Сахалинске во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Первые роды в новогоднюю ночь приняли в областном центре, в 1 час 15 минут. В это время в городском родильном доме на свет появилась девочка. Всего же с первого по восьмое января здесь принимали роды 32 раза.  В перинатальном центре областной клинической больницы за этот период родилось 43 малыша. Причем, четыре раза здесь поздравляли мам с двойнями.

- Обычно у нас  акушеры  принимают по три-четыре двойни в месяц. А сейчас за неделю столько родилось, –  сообщила  заместитель главного врача областной клинической больницы Ольга Колесова. – А если говорить в целом о работе перинатального центра в праздничные дни, то первые роды в этом году акушеры принимали в семь утра первого января.  Возраст мам колеблется от 17-ти до 42-х лет. 

- Первой в новом году в областном центре на свет появилась девочка. При этом за первую неделю 2017 года мальчиков в Южно-Сахалинске родилось больше – 42, девочек– 33, – рассказала  заместитель директора департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Сахалинской области  Ирина Хегай.

За одиннадцать месяцев 2016 года на Сахалине и Курилах родилось  6 399 детей, на 356 больше чем за аналогичный период 2015 года. Данные за декабрь еще уточняются. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:00 +3
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Комментарии
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 17:57
Родить чо ли....
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+5
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а
Написано сегодня, в 18:09
Хорошие новости! Поздравляю всех родителей! Самый лучший подарок!
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 18:20
Поздравляю родителей с пополнением в семье!!!
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+3
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