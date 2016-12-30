Четыре двойни появились на свет в Южно-Сахалинске в первые дни 2017 года

75 детей родилось в Южно-Сахалинске во время новогодних праздников, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Первые роды в новогоднюю ночь приняли в областном центре, в 1 час 15 минут. В это время в городском родильном доме на свет появилась девочка. Всего же с первого по восьмое января здесь принимали роды 32 раза. В перинатальном центре областной клинической больницы за этот период родилось 43 малыша. Причем, четыре раза здесь поздравляли мам с двойнями.

- Обычно у нас акушеры принимают по три-четыре двойни в месяц. А сейчас за неделю столько родилось, – сообщила заместитель главного врача областной клинической больницы Ольга Колесова. – А если говорить в целом о работе перинатального центра в праздничные дни, то первые роды в этом году акушеры принимали в семь утра первого января. Возраст мам колеблется от 17-ти до 42-х лет.

- Первой в новом году в областном центре на свет появилась девочка. При этом за первую неделю 2017 года мальчиков в Южно-Сахалинске родилось больше – 42, девочек– 33, – рассказала заместитель директора департамента организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Сахалинской области Ирина Хегай.

За одиннадцать месяцев 2016 года на Сахалине и Курилах родилось 6 399 детей, на 356 больше чем за аналогичный период 2015 года. Данные за декабрь еще уточняются.