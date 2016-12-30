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Житель Невельска может сесть в тюрьму на восемь лет за попытку дать взятку полицейскому
yugopolis.ru

Житель Невельска может сесть в тюрьму на восемь лет за попытку дать взятку полицейскому

Мужчину задержали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Невельским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия). 

Установлено, что 7 ноября 2016 года примерно в 18:40, подсудимый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянени, был остановлен в районе дома № 7 по улице Морская портового города инспектором ГИБДД. В ходе составления протокола об административном правонарушении, обвиняемый, с целью избежать привлечения к административной ответственности, дал сотрудникам полиции взятку в  размере 10 000 рублей. Однако, инспекторы ГИБДД от ее получения отказались. 

За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:56 +2
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:30
Народ, не садитетсь за руль пьяными, проблем будем в жизни меньше.
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+2
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:50
дибил.)))за червонец теперь и сядет.))))дибииииил.)))))
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0
Hasen
Написано сегодня, в 17:40
нифигасе штрафы подорожали
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0
VULKAN
Написано сегодня, в 18:28
Вот вы как хотите, но я не согласна в двойным наказанием за один и тот же проступок: "либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки,"...
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