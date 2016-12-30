Житель Невельска может сесть в тюрьму на восемь лет за попытку дать взятку полицейскому

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Невельским прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного бездействия).

Установлено, что 7 ноября 2016 года примерно в 18:40, подсудимый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянени, был остановлен в районе дома № 7 по улице Морская портового города инспектором ГИБДД. В ходе составления протокола об административном правонарушении, обвиняемый, с целью избежать привлечения к административной ответственности, дал сотрудникам полиции взятку в размере 10 000 рублей. Однако, инспекторы ГИБДД от ее получения отказались.

За совершение данного преступления обвиняемому грозит наказание в виде штрафа до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки, либо лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.