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Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова
Фото очевидцев

Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова

Специалисты местной администрации при выезде на место происшествия не обнаружили ничего странного

Утром 9 января жители Корсакова по пути на работу удивились ярко-зеленому цвету воды в реке Корсаковке, которая впадает в Анивский залив. 

- Фото сделано в районе городской бани. Возможно это Шрек устроил банный день, - шутят очевидцы. 

Глава администрации Корсаковского городского округа Александр Рудаков сообщил, что при проверке места "позеленения" реки в обеденное время вода выглядела абсолютно нормально, как и в любой другой день. При тщательном осмотре берегов Корсаковки никаких следов химических выбросов или утечек не обнаружено. 

Кроме того аварийных ситуаций в последний месяц на системе теплоснабжения установлено не было. 

Некоторые жители портового города заподозрили в изменении цвета воды утечку на теплотрассе, проходящей рядом с рекой как раз в районе городской бани. 

- Мы действительно подкрашиваем теплоноситель в зеленый цвет. Это помогает своевременно обнаружить утечки в системе теплоснабжения, а также сократить потери теплоносителя при несанкционированном бытовом потреблении, - отметил Александр Рудаков. - Тем не менее никаких утечек на теплотрассе в районе городской бани мы не обнаружили. Система теплоснабжения в указанном районе находится на уровне нормы.

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Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова , Фото: 2
Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова , Фото: 3
Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова
Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:25 +4
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зеленый цветводазеленая рекаШрек
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Комментарии
lakostochka
Написано сегодня, в 16:37
Да, да, да - вместо горячей воды в доме - этот тархун! Как сутками утечку обнаружить не могут, то это нормально. А тут, прям, пожалели на бытовые нужды! Как-будто мировые запасы иссякнут, если жильцы будут горячей водой пользоваться!
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+8
Добрый человек
Написано сегодня, в 16:49
как красиво!)))))
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+2
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 16:50
Просто где-то поселились ирландцы и решили вне очереди отметить день Святого Патрика! ))
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+6
Сандра Клайд
Написано сегодня, в 16:52 Отредактированно сегодня, в 16:53
типичная картина применения красителя "Уранин А" (флуоресцеина динатриевой соли); его применяют по типовой инструкции МДК 4-02.2001 для технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. С целью контроля за герметичностью систем теплопотребления и несанкционированным разбором горячей воды из систем отопления при отсутствии горячего водоснабжения и в закрытых теплосетях. Но как этот краситель попал в реку - не ясно.
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+6
yur
Написано сегодня, в 17:14
Сандра Клайд, Видно кто то в речку бросил упаковочку и покрасил, Концентрированный раствор красит в ярко оранжевый цвет, а по мере разбавления водой переходит в зелёный. Ещё милиция в старые времена порошком метили деньги и кто их брал были с красными руками.
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+5
Vladis
Написано сегодня, в 17:36
Если ничего не произошло ... Тогда что это ?????
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+5
Hasen
Написано сегодня, в 17:39
обнаружили утром, выехали в обед
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+6
Ярославчик
Написано сегодня, в 17:45
Мне кажется, что две последние фотографии сделаны не сегодня.
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 17:47
Никаких следов не нашли, но такого быть не можеть. Вообще в Корсакове в речки сливаются все отходы и помои, которые потом плавно перетекают в Анивский залив.
Очистных сооружений в городе-то нет .
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+3
valeriy1975
Написано сегодня, в 18:37
Ярославчик, Обыкновенный краситель,но в Корсаковку возле бывшего к/т Моряк есть колодцы и там сливают всё грязь прямо в речку( вроде как в систему очистки)
Наблюдал много раз.
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+1
VULKAN
Написано сегодня, в 18:03
Дааа.... Как в сказке... Диво дивное...
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+3
VULKAN
Написано сегодня, в 18:08
Жители - врут

Администрация - всегда права

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+3
babaj
Написано сегодня, в 18:17
Это жизнь появилась в реке.Зеленеет планета.
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+1
forsen
Написано сегодня, в 18:18
По-любому - завод спг замешан, к гадалке не ходи
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0
Владимир К
Написано сегодня, в 18:25
Сахалинский вариант "Холи" по-зимнему"
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+2
Владимир К
Написано сегодня, в 18:26
Так вот откуда черепашки-ниндзя вылезли...
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+2
Владимир К
Написано сегодня, в 18:27
Кто-то без палева расстворил ёлку в воде
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+2
Натали)))
Написано сегодня, в 19:06
Жеку с камерой для расследования зовите...Он всех опросит
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+3
Балтийская Килька
Написано сегодня, в 19:07
Натали))), и на вкус попробует)))
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+2
max7676
Написано сегодня, в 19:13
Натали))), Не не поедет , он только за Холмском смотрит .
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+3
Натали)))
Написано сегодня, в 19:14
max7676, уж сколько он за Холмском смотрит, пора к нему Корсаков прицепить
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+3
Еще 5 комментариев
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