Зеленая вода в реке напугала жителей Корсакова

Фото очевидцев

Специалисты местной администрации при выезде на место происшествия не обнаружили ничего странного

Утром 9 января жители Корсакова по пути на работу удивились ярко-зеленому цвету воды в реке Корсаковке, которая впадает в Анивский залив.

- Фото сделано в районе городской бани. Возможно это Шрек устроил банный день, - шутят очевидцы.

Глава администрации Корсаковского городского округа Александр Рудаков сообщил, что при проверке места "позеленения" реки в обеденное время вода выглядела абсолютно нормально, как и в любой другой день. При тщательном осмотре берегов Корсаковки никаких следов химических выбросов или утечек не обнаружено.

Кроме того аварийных ситуаций в последний месяц на системе теплоснабжения установлено не было.

Некоторые жители портового города заподозрили в изменении цвета воды утечку на теплотрассе, проходящей рядом с рекой как раз в районе городской бани.

- Мы действительно подкрашиваем теплоноситель в зеленый цвет. Это помогает своевременно обнаружить утечки в системе теплоснабжения, а также сократить потери теплоносителя при несанкционированном бытовом потреблении, - отметил Александр Рудаков. - Тем не менее никаких утечек на теплотрассе в районе городской бани мы не обнаружили. Система теплоснабжения в указанном районе находится на уровне нормы.