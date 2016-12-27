На Сахалине «инспекторы водных дорог» проверяют толщину льда и напоминают рыбакам о безопасности

В новогодние праздники многие сахалинцы и гости острова выходят на различные водоёмы, чтобы заняться подлёдным ловом рыбы. Второго января массовый выход на лёд зарегистрирован на реке Найба, озёрах Тунайча, Лебяжье, Изменчивое и в лагуне Буссе.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России используют это время, чтобы ещё раз напомнить рыбакам-любителям правила безопасного поведения на льду. Кроме того, в ходе ежедневных профилактических рейдов «инспекторы водных дорог» проверяют толщину льда, наблюдают за состоянием ледового покрова и сообщают в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований о количестве людей, одновременно находящихся на льду. Все эти сведения необходимы для того, чтобы в случае экстренных ситуаций можно было правильно оценить обстановку и определить нужную для проведения спасательной операции численность группировки.

«Наблюдение за ледовой обстановкой проводим с момента начала ледостава. Сейчас на Найбе толщина льда 40 – 50 сантиметров, на озере Лебяжьем – 25 – 30. Такая толщина является безопасной для нахождения на льду людей. Однако, хочу предостеречь владельцев автомобилей – выезд на лёд опасен. По этой причине во время рейдов мы внимательно смотрим за транспортом. Пока могу сказать, что в основном, у нас сознательные рыбаки, которые оставляют автомобили на берегу, каких-то происшествий в Долинском районе не зарегистрировано» - рассказал старший госинспектор группы патрульной службы Долинского района Центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области Иннокентий Беляев.

В ходе рейда инспекторы раздавали памятки по правилам поведения на льду и напоминали рыбакам-любителям об основных требованиях безопасности. «Прежде чем выйти на лёд, нужно удостовериться, что его толщина позволит безопасно на нём находиться. Если лёд чистый и без снега, с синевой, то это нормальный, крепкий лёд. Если лёд матовый, то нужно обязательно его проверить. Например, можно взять камень потяжелее и кинуть его на лёд. Если камень будет подскакивать, то всё хорошо, если лёд начнёт трещать, а камень останется на месте – выходить на такой лёд опасно. Также можно использовать толстую палку или железный прут. При этом проверку крепости льда нужно осуществлять, не выходя на лёд, всё делать с берега. Если так случилось, что при движении лёд под вами начал трещать, нужно немедленно опуститься на поверхность и перекатываясь или отползая вернуться по своим следам – там, где вы прошли, лёд крепкий. Особое внимание нужно обращать на место соприкосновения льда и суши. Из-за приливо-отливных явлений там зачастую образуются пустоты, в которые легко провалиться. Для движения по льду желательно использовать места, где есть свежие следы человека или снегохода – лёд там достаточно крепкий, чтобы вас выдержать» - объяснил основы безопасного отдыха госинспектор группы патрульной службы Долинского района Центра ГИМС МЧС России по Сахалинской области Андрей Гришин.

Главное управление МЧС России по Сахалинской области напоминает жителям и гостям островного региона о крайней степени необходимости соблюдения несложных правил безопасности во время нахождения на льду. При возникновении необходимости, следует немедленно обратиться в экстренные службы.

Контактные телефоны оперативных служб ГО и ЧС области:

- пожарно-спасательная служба – 01 (с мобильного телефона – 101);

- оперативный дежурный Главного управления – 72-36-63;

- оперативный дежурный Сахалинского ПСО им. В.А. Полякова -75-14-88;

- оперативный дежурный управления по делам ГО и ЧС г. Южно-Сахалинска - 72-30-20;