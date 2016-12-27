Бесплатные прокаты лыж и инвентаря начали работать во всех районах Сахалинской области

Начиная с первых дней нового года, и в последующем каждую субботу во всех районах Сахалинской области начали работать бесплатные прокаты лыж и сопутствующего инвентаря.

В областном центре бесплатные прокаты будут действовать в спортивной школе зимних видов спорта с 10.00 до 12.00 часов по улице Горького, 7/1 и по улице Венская,5. Сегодня воспользоваться прокатом смогли все участники дня здоровья. При себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

Помимо проката лыж в областном центре действует проект "Социальный фитнес". Бесплатные уроки по освоению лыж проходят каждую субботу и воскресенье.

"В субботу мы рассказываем теорию и немного отрабатываем полученные навыки на стадионе. В воскресенье уже занимаемся только практикой. Начало занятий в 11:00. Лыжи в прокате выдаются бесплатно. Необходимо прийти за 30 минут до начала урока, сказать, что вы пришли на социальный фитнес" - рассказала специалист центра молодежных инициатив, руководитель проекта "Социальный фитнес" Ксения Огаркова.

Также министерство спорта и молодежной политики Сахалинской области напоминает, что в островном регионе действуете "Спортквест", в котором смогут принять участие все желающие, и при этом получить памятные и дорогостоящие подарки.

Главный приз спортквеста - экшен-камера GоPro и сезонный ски-пасс на горнолыжный курорт "Горный воздух", который разыграют 15 января на спортивно-туристическом комплексе. Каждый игрок получает именную карточку, в которой необходимо фиксировать участие во всех принятых мероприятиях, проводимых в рамках Декады спорта и здоровья. Отметки проставляются каждый день, непосредственно после окончания каждого состязания. Регистрироваться заранее не нужно. Старты будут проходить на территории подведомственных учреждения министерства спорта: школа зимних видов спорта (лыжная база), ВЦ "Сахалин", ДС "Кристалл", СТК "Горный воздух", школа летних видов спорта (Стадион "Спартак").

"В этом году мы постарались сделать совершенно другую декаду спорту, более насыщенную, интересную, привлекательную. Помимо спортивных событий придумали ряд мер поощрительного характера. 15 января будет разыгран главный приз. Все сделано для того, чтобы сахалинцы стали заниматься спортом" - отметил министр спорта и молодежной политики Сахалинской области Антон Зайцев.

Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше Сахалинцы, которые наберут наибольшее количество отметок, примут участие в розыгрыше главного приза.

Остальные участники розыгрыша смогут получить поощрительные призы - аксессуары для телефонов от "Мегафона", абонементы в тренажерный зал "Арена", "Word Class", билеты в кино от киноконцертного зала "Октябрь", сертификат на посещение японского ресторана "Хоккайдо", продуктовая корзина от магазина "Первый", а также сладкие призы.