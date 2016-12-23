С новым годом на Сахалин придут морозы
В середине следующей недели в островной регион придет небольшой циклон
В праздничные новогодние дни циклоны тоже получат заслуженный отдых, и будут проходить далеко огибая Сахалин и Курильские острова, сообщает сахалинский гидрометеоцентр.
Поэтому на всей территории Сахалинской области временами ожидается лишь слабый снег, ветры слабые и умеренные. Будет морозно. В северной и центральной частях Сахалина ночью
В середине следующей недели через юг Сахалинской области пройдет неглубокий волновой циклон, который добавит на юг Сахалина немного снега, количество снега может быть от небольшого до умеренного. Ночные температуры повысятся до
Циклон быстро минует районы Сахалинской области и до конца новогодних каникул возможен местами лишь слабый снег, подступят Рождественские морозы. Температура ночью на севере
В областном центре 31 декабря и 1 января временами небольшой снег. Температура ночью
- В смысле?
- В такую холодину
- Да нормально, -20 всего
- А по новостям сказали -50
- А, так это на улице