С новым годом на Сахалин придут морозы

В праздничные новогодние дни циклоны тоже получат заслуженный отдых, и будут проходить далеко огибая Сахалин и Курильские острова, сообщает сахалинский гидрометеоцентр.

Поэтому на всей территории Сахалинской области временами ожидается лишь слабый снег, ветры слабые и умеренные. Будет морозно. В северной и центральной частях Сахалина ночью -18…-23°, в долинах до -30°, днем -10…-15°. На юге нашего острова ночью -13…-18°, днем -3…-8°. На островах Курильской гряды ночью -3…-8°, днем 0…-5°.

В середине следующей недели через юг Сахалинской области пройдет неглубокий волновой циклон, который добавит на юг Сахалина немного снега, количество снега может быть от небольшого до умеренного. Ночные температуры повысятся до -15…-20° на севере и до -12…-17° на юге Сахалина. Дневные температуры существенно не изменятся.

Циклон быстро минует районы Сахалинской области и до конца новогодних каникул возможен местами лишь слабый снег, подступят Рождественские морозы. Температура ночью на севере -20…-25°, в долинах до -39°, на юге Сахалина -15…-20°, в долинах до -25°; днем на севере -14…-19°, на юге -6…-11°.