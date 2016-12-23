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С новым годом на Сахалин придут морозы

С новым годом на Сахалин придут морозы

В середине следующей недели в островной регион придет небольшой циклон

В праздничные новогодние дни циклоны тоже получат заслуженный отдых, и будут проходить далеко огибая Сахалин и Курильские острова, сообщает сахалинский гидрометеоцентр. 

Поэтому на всей территории Сахалинской области временами ожидается лишь слабый снег, ветры слабые и умеренные. Будет морозно. В северной и центральной частях Сахалина ночью -18…-23°, в долинах до -30°, днем -10…-15°. На юге нашего острова ночью -13…-18°, днем -3…-8°. На островах Курильской гряды ночью -3…-8°, днем 0…-5°. 

В середине следующей недели через юг Сахалинской области пройдет неглубокий волновой циклон, который добавит на юг Сахалина немного снега, количество снега может быть от небольшого до умеренного. Ночные температуры повысятся до -15…-20° на севере и до -12…-17° на юге Сахалина. Дневные температуры существенно не изменятся. 

Циклон быстро минует районы Сахалинской области и до конца новогодних каникул возможен местами лишь слабый снег, подступят Рождественские морозы. Температура ночью на севере -20…-25°, в долинах до -39°, на юге Сахалина -15…-20°, в долинах до -25°; днем на севере -14…-19°, на юге -6…-11°. 

В областном центре 31 декабря и 1 января временами небольшой снег. Температура ночью -16…-18°, днем -3…-5°.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:41 0
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Комментарии
Black_Kathrine
Написано сегодня, в 13:45
придут? а до сих пор что это было?
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+8
Olga_23
Написано сегодня, в 14:11
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+2
Online
Совершенно_летняя Online
Написано сегодня, в 13:46
Простите, а -двадцать с лишним это была лёгкая разминка?
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+5
QWERTY1971
Написано сегодня, в 14:23
-39 серьёзное испытание мороженое теперь не поешь на улице!
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 15:03
- Как вы там живете??
- В смысле?
- В такую холодину
- Да нормально, -20 всего
- А по новостям сказали -50
- А, так это на улице
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+4
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 15:11
Мамачкааааа!!!
а разве они уходили? И интересно написано - "повысятся до -15 -20"... Понятно, что в сравнении с -18 -23, но звучит прикольно
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+7
Online
Ghostbusters Online
Написано сегодня, в 16:26
все салюты вкапываем в землю как картошку)))
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0
Online
ritupe Online
Написано сегодня, в 16:54
Не припомню такой морозной и малоснежной зимы...недаром вся рябина усыпана ягодами..
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+1
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