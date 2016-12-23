Микроавтобус загорелся в Южно-Сахалинске

видео очевидцев

Сегодня, 30 декабря примерно в 11:50 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на Холмском шоссе в районе улицы Алых роз, 1, недалеко от лесопилки, горит микроавтобус Mitsubishi Delica.

На место происшествия прибыли 1 автоцистерна и пять человек личного состава пятой пожарной части города. На момент их приезда горел двигательный отсек автомобиля, пламя перекинулось на салон.

Огонь был полностью потушен в 12:30.

Машина получила серьезные повреждения.

Причины пожара устанавливаются.