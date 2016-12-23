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Микроавтобус загорелся в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Микроавтобус загорелся в Южно-Сахалинске

Огонь с двигательного отсека перекинулся в салон

Сегодня, 30 декабря примерно в 11:50 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на Холмском шоссе в районе улицы Алых роз, 1, недалеко от лесопилки, горит микроавтобус Mitsubishi Delica.

На место происшествия прибыли 1 автоцистерна и пять человек личного состава пятой пожарной части города. На момент их приезда горел двигательный отсек автомобиля, пламя перекинулось на салон. 

Огонь был полностью потушен в 12:30. 

Машина получила серьезные повреждения. 

Причины пожара устанавливаются.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 14:13 +1
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:15
Жаль владельца.
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raibekaa
Написано сегодня, в 16:22
Ужассс.вот и весокосный год заканчиваеться.сочуствия хозяину микроавтобуса
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