видео очевидцев
Микроавтобус загорелся в Южно-Сахалинске
Огонь с двигательного отсека перекинулся в салон
Сегодня, 30 декабря примерно в 11:50 в оперативные службы Южно-Сахалинска поступило сообщение о том, что на Холмском шоссе в районе улицы Алых роз, 1, недалеко от лесопилки, горит микроавтобус Mitsubishi Delica.
На место происшествия прибыли 1 автоцистерна и пять человек личного состава пятой пожарной части города. На момент их приезда горел двигательный отсек автомобиля, пламя перекинулось на салон.
Огонь был полностью потушен в 12:30.
Машина получила серьезные повреждения.
Причины пожара устанавливаются.
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Комментарии
vladsakh
Написано сегодня, в 16:15
Жаль владельца.
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raibekaa
Написано сегодня, в 16:22
Ужассс.вот и весокосный год заканчиваеться.сочуствия хозяину микроавтобуса
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