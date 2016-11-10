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Подарить здоровье больным землякам могут сахалинцы
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Подарить здоровье больным землякам могут сахалинцы

Сбор средств на лечение детей и взрослых продолжается

Перед новым годом всем хочется чудес и волшебства. А для кого-то из наших земляков просто ходить, просто видеть, просто говорить, дышать - уже чудо. 

Мы предлагаем вам вспомнить о тех, кому трудно и подарить хоть небольшую сумму и частичку своего тепла нуждающимся в лечении и поддержке. 

Помогите

Соне Курдюковой. Международная Клиника Святого Луки готова принять на лечение девочку, получившую серьезные травмы при ДТП в ночь на Пасху в Южно-Сахалинске. Соня почти лишилась зрения, получила множественные увечья лица и головы. История Сони и реквизиты для помощи тут.

Лидочке Узморской. Девочке нужны деньги на лечение и реабилитацию. У нее ДЦП, ЗПР, имеется инвалидность. Предыстория и реквизиты для помощи Лиде тут.

Продолжается сбор средств для Миланы Швецовой и Лизы Моисеевой. Двум маленьким сахалинкам нужны деньги на лечение в Челябинске. О том, чего девочки достигли и чем могут помочь земляки - тут. Там и реквизиты для помощи детям.

Жительница Макарова Ольга Ефимова, у которой недавно диагностировали рак желудка генерализованной формы IV степени, лечится в Южной Корее. Девушке не хватает средств на лечение. Предыстория Ольги и реквизиты для помощи тут.

Нужна Ваша помощь и Евгению Лещину. Из-за рецидива болезни сахалинец лишился речи. Семья надеется на помощь земляков. История Евгения и реквизиты тут.

Семьи благодарят тех, кто уже оказал помощь, надеются на поддержку земляков и желают всем здоровья и счастья в новом году!

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 13:36 +2
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Комментарии
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KissMe Online
Написано сегодня, в 15:21
Господи, дай всем здоровья в новом году
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