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Оригинальные елки подарили постояльцам дома престарелых в Южно-Сахалинске

Оригинальные елки подарили постояльцам дома престарелых в Южно-Сахалинске

Около 150 новогодних красавиц изготовили дети

Команда фонда «Родные Острова» приняла участие в аукционе, который прошел в канун Нового года в региональном министерстве социальной защиты.Участие в акции приняли порядка 150 поделок в виде новогодних елок воспитанников 15 учреждений.

За работы талантливых молодых островитян разгорелась настоящая борьба. Поразила фантазия и разнообразие материалов. Так, на аукционе были выставлены лоты – елки, сделанные из разноцветных лоскутков, книжных страниц, ракушек, макарон, перьев, шишек и пряжи. Особенно поразила нас елка-металлист, изготовленная из клепок и гаек. За этот лот команда фонда боролась особенно азартно. Кстати, именно эта работа стала одним из самых оригинальных и дорогих лотов аукциона.

Все средства, полученные в ходе аукциона, будут направлены Сахалинскому центру «Преодоление».

А все елочки, которые фонд «Родные Острова» купил на благотворительном аукционе, волонтеры уже передали постояльцам Сахалинского дома престарелых и инвалидов. Они радуют глаз в палатах отделения лежачих больных.

Таким образом, участие в аукционе стало частью благотворительного проекта «Добрая открытка», который региональный фонд «Родные Острова» проводил в декабре 2016 года. Цель акции – напомнить о тех жителях островного региона, которые остаются одни в эти праздничные дни. Итогом акции стал новогодний праздник в Сахалинском доме престарелых и инвалидов. В декабре наши подопечные мастерили своими руками открытки, готовили праздничный концерт для того, чтобы порадовать постояльцев учреждения. Важно отметить просветительскую составляющую проекта. Так как направление деятельности фонда – поддержка молодых островитян, мы старались максимально интегрировать своих подопечных в проект, для того, чтобы научить их милосердию – вниманию к тем, кому нужна помощь.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:31 +1
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