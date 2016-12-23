Оригинальные елки подарили постояльцам дома престарелых в Южно-Сахалинске
Около 150 новогодних красавиц изготовили дети
Команда фонда «Родные Острова» приняла участие в аукционе, который прошел в канун Нового года в региональном министерстве социальной защиты.Участие в акции приняли порядка 150 поделок в виде новогодних елок воспитанников 15 учреждений.
За работы талантливых молодых островитян разгорелась настоящая борьба. Поразила фантазия и разнообразие материалов. Так, на аукционе были выставлены лоты – елки, сделанные из разноцветных лоскутков, книжных страниц, ракушек, макарон, перьев, шишек и пряжи. Особенно поразила нас елка-металлист, изготовленная из клепок и гаек. За этот лот команда фонда боролась особенно азартно. Кстати, именно эта работа стала одним из самых оригинальных и дорогих лотов аукциона.
Все средства, полученные в ходе аукциона, будут направлены Сахалинскому центру «Преодоление».
А все елочки, которые фонд «Родные Острова» купил на благотворительно
Таким образом, участие в аукционе стало частью благотворительно