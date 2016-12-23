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Сахалинские энергетики в предстоящие выходные и праздничные дни будут работать в особом режиме
Eastrussia

Сахалинские энергетики в предстоящие выходные и праздничные дни будут работать в особом режиме

Сформированы мобильные аварийно-восстановительные бригады

ПАО «Сахалинэнерго» в предстоящие выходные и праздничные дни будет работать в особом режиме. Такие меры приняты в рамках обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей в зоне ответственности энергокомпании.

В период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года  на оборудовании энергетических объектов «Сахалинэнерго» будут приостановлены все оперативные переключения, регламентные опробования и проверки устройств защиты и автоматики,  а также любые виды ремонтных работ, за исключением неотложных. Об этом сообщает отдел информационной стратегии компании.

В энергокомпании определены составы мобильных аварийно-восстановительных бригад. С оперативным персоналом проведен внеплановый инструктаж и отработаны механизмы действий при возникновении нештатных ситуаций.

На предприятиях «Сахалинэнерго» усилены меры по пожарной безопасности. Особое внимание уделено дополнительным мерам обеспечения антитеррористической защищенности: усилена охрана объектов энергетики, ужесточен пропускной режим.

Аварийно-ремонтные бригады, диспетчерские службы, а также руководящий состав «Сахалинэнерго» в праздничные дни будут нести круглосуточное дежурство согласно утвержденному графику.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:30 0
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