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Южносахалинцев и гостей города приглашают на новогодние торжества
Фото Алексея Еделева

Южносахалинцев и гостей города приглашают на новогодние торжества

Традиционно сердцем праздничных гуляний станет площадь Ленина

Жителей и гостей областного центра в ночь на 1 января приглашают отметить Новый 2017 год.
 
Традиционно сердцем праздничных гуляний станет площадь Ленина. Здесь в 01.00 стартует большая развлекательная программа «Новогодний киноконцерт по-сахалински». Со сцены прозвучат всеми любимые композиции о зиме в исполнении ансамбля «Русский терем». С песнями из известных кинофильмов выступят шоу-проект «Диез» и дуэт вокалистов Дмитрий Русанов и Павел Бусырев.
 
Ведущие концерта не дадут замерзнуть южносахалинцам и предложат поучаствовать в шуточных «петушиных боях», а также в разнообразных веселых подвижных конкурсах.
 
В 01.30 новогодний задор укрепят первый салют и появление главных персонажей торжества - Деда Мороза, Снегурочки и символа 2017 года огненного Петуха. Праздничная программа завершится в 03.00 вторым фейерверком - музыкальным.
 
Также новогодние гулянья пройдут с 01.00 до 03.00 в домах культуры всех планировочных районов, входящих в состав городского округа. Жителей села Березняки ждут в ДК «Родник» на праздник «Веселая неразбериха у елки». В ДК «Старорусский» пройдет карнавальная ночь «Новогодний маскарад». Для дальненцев (ДК «Дальненский») состоится массовое гулянье «Новогодние проделки». Жителей Новоалександровска ждут на «Новогоднюю карусель» в ЦНК «Радуга». В ДК села Ключи пройдет развлекательная программа «Здравствуй, здравствуй, Новый год!». Новогодние торжества в Луговом начнутся с 24.30 на центральной площади. Для синегорцев праздник запланирован в ЦНК «Радуга». В  Доме культуры «Электрон» жителей Весточки ждет программа «Волшебство новогодних огней».
 
Напомним, в дни новогодних каникул будут проходить культурно-массовые и спортивные мероприятия. Подробнее с афишей можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска .
 
Для удобства жителей и гостей областного центра в новогоднюю с 22.55 до 04.50 будут курсировать семь специальных автобусов по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Более подробная информация опубликована на сайте городской администрации.
 
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:44 0
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