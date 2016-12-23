Хоккеисты «Сахалина» вручили подарки воспитанникам троицкого детского дома

29 декабря спортсмены и персонал хоккейной команды ПСК «Сахалин» после тренировки отправились в гости к ребятам из Троицкого детского дома. Дети очень тепло встретили гостей. Они подготовили небольшой концерт, чтобы поздравить свою любимую команду.

«Мы с нетерпением ждали встречи с детьми. Участие в подобных акциях – это честь для всей команды. В преддверии Нового года визит получился по-особенному теплым. Огромная благодарность ребятам за отличный прием и концерт. Надеюсь, что общение со спортсменами станет очередным стимулом для детей вести активный образ жизни. А если кто-то из ребят в будущем попадет в ряды профессиональной команды – это будет наша общая победа», - отметил директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан.

Спортсмены приехали не с пустыми руками. Подарком для детей и работников учреждения стала плазменная панель. А также целая гора игрушек, которую пожертвовали болельщики и поклонники спорта, приняв участие в «Мишкопаде». Благотворительную акцию провел профессиональный клуб «Сахалин» на заключительной игре уходящего года с «Хай 1».





Дружба ПСК «Сахалин» с воспитанниками троицкого детского дома длится уже не первый год. В гости к ребятам регулярно приходят игроки профессиональных команд, с которыми дети с удовольствием меряются силами в баскетболе, волейболе и футболе. Следующий шаг – матч против хоккеистов. Его запланировали провести в феврале на дворовой площадке.





В завершение встречи состоялись фотосессия, чаепитие, которое организовали дети и педагоги. За сладким столом ребята смогли пообщаться с гостями и взять автографы, сообщает пресс-служба спортивного клуба.