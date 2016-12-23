новости
новости
Регистрация
Хоккеисты «Сахалина» вручили подарки воспитанникам троицкого детского дома

Хоккеисты «Сахалина» вручили подарки воспитанникам троицкого детского дома

Главным сюрпризом стал плазменный телевизор

29 декабря спортсмены и персонал хоккейной команды ПСК «Сахалин» после тренировки отправились в гости к ребятам из Троицкого детского дома. Дети очень тепло встретили гостей. Они подготовили небольшой концерт, чтобы поздравить свою любимую команду. 

«Мы с нетерпением ждали встречи с детьми. Участие в подобных акциях – это честь для всей команды. В преддверии Нового года визит получился по-особенному теплым. Огромная благодарность ребятам за отличный прием и концерт. Надеюсь, что общение со спортсменами станет очередным стимулом для детей вести активный образ жизни. А если кто-то из ребят в будущем попадет в ряды профессиональной команды – это будет наша общая победа», - отметил директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан. 

Спортсмены приехали не с пустыми руками. Подарком для детей и работников учреждения стала плазменная панель. А также целая гора игрушек, которую пожертвовали болельщики и поклонники спорта, приняв участие в «Мишкопаде». Благотворительную акцию провел профессиональный клуб «Сахалин» на заключительной игре уходящего года с «Хай 1». 



Дружба ПСК «Сахалин» с воспитанниками троицкого детского дома длится уже не первый год. В гости к ребятам регулярно приходят игроки профессиональных команд, с которыми дети с удовольствием меряются силами в баскетболе, волейболе и футболе. Следующий шаг – матч против хоккеистов. Его запланировали провести в феврале на дворовой площадке. 



В завершение встречи состоялись фотосессия, чаепитие, которое организовали дети и педагоги. За сладким столом ребята смогли пообщаться с гостями и взять автографы, сообщает пресс-служба спортивного клуба. 

 

Галерея
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 1
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 2
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 3
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 4
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 5
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 6
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 7
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 8
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 9
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 10
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 11
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 12
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 13
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 14
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 15
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 16
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 17
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 18
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 19
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 20
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 21
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 22
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 23
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 24
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 25
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 26
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 27
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 28
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 29
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 30
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 31
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 32
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 33
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 34
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 35
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 36
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 37
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 38
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 39
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 40
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 41
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 42
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 43
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 44
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 45
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 46
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 47
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 48
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома, Фото: 49
показать все фотографии
Хоккеисты «Сахалина» подарили подарки воспитанникам троицкого детского дома
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:03 0
Другие статьи по темам
Место
Сахалинская областьЮжно-СахалинскТроицкое
Прочее
детский домблаготворительность
Популярное на ASTV
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
При пожаре в Южно-Сахалинске погиб мужчина
При пожаре в Южно-Сахалинске погиб мужчина
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru