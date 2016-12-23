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При пожаре в Южно-Сахалинске погиб мужчина
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При пожаре в Южно-Сахалинске погиб мужчина

Дом загорелся сегодня утром, 30 декабря

Сегодня, 30 декабря в шесть часов утра в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ходе локализации возгорания дома №6 по переулку Мостовому в Южно-Сахалинске обнаружено тело неизвестного мужчины. 

Как сообщили astv.ru  в областном следкоме, на месте происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным. Тело погибшего направлено в областное бюро СМЭ. 

Следственным отделом по Южно-Сахалинску проподится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

По словам очевидцев, при пожаре есть и пострадавший. Информация уточняется. 

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:09 +2
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Написано сегодня, в 11:47

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