При пожаре в Южно-Сахалинске погиб мужчина

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Сегодня, 30 декабря в шесть часов утра в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ходе локализации возгорания дома №6 по переулку Мостовому в Южно-Сахалинске обнаружено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили astv.ru в областном следкоме, на месте происшествия установить причину смерти мужчины не представилось возможным. Тело погибшего направлено в областное бюро СМЭ.

Следственным отделом по Южно-Сахалинску проподится проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

По словам очевидцев, при пожаре есть и пострадавший. Информация уточняется.