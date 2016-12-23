В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы

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Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22.55 до 04.50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

На маршрутах № 3, 10 в новогоднюю ночь будут курсировать по три автобуса, интервал движения - полчаса.

Маршрут автобуса № 10 пройдет через центральные улицы города между остановками «Отдаленная» (ул. Инженерная) и КПП (Северный городок, Новоалександровск). В первый рейс от остановки «Отдаленная» автобус выйдет в 22.55 и далее в 23.25, 23.55, 00.25, 00.55, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55. Последний автобус от «Отдаленной» отправится в 4.25 и пойдет в гараж. От остановки «Северный городок» в центр первый автобус отправится в 23.40 и далее в 00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, последние автобусы в 04.10 и 04.40 также пойдут в парк.

Маршрут № 3 начнет движение из Хомутово через Октябрьский до железнодорожной больницы. От ж/д больницы отправление в 23.05, 23.35, 00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04,05, последний рейс в 04.35 - в парк. Из Хомутово рейсы в 23.50, 00.20, 00.50, 01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50; последние автобусы в гараж - в 04.20, 04.50.

Жители Дальнего смогут добраться до города на автобусе № 105. Маршрут следования: Дальнее - ул. Холмская - ул. Сахалинская - ул. Вокзальная - ул. Антона Буюклы - ул. Ленина - ул. Пуркаева, остановка «11-й микрорайон» (конечная). Из Дальнего автобус будет отправляться в 00.30, 02.30; 03.30 (в парк). От улицы Пуркаева в 00.00; 02.00; 03.00.

Обращаем внимание, что в дни новогодних каникул с 1 по 8 января интенсивность автобусного движения будет снижена, интервалы увеличатся в 2 раза. При этом выходить на линию в первый рейс и заканчивать маршрут автобусы будут по обычному расписанию.

Напомним, на время праздников в Южно-Сахалинске ограничат автомобильное движение.