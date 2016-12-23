новости
новости
Регистрация
В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы
staroekrukovo.ru

В Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь будут ходить автобусы

Маршруты охватят планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города

Семь специальных автобусов для удобства жителей и гостей областного центра с 22.55 до 04.50 будут курсировать по трем маршрутам. Они охватят  планировочные районы Хомутово, Луговое, Новоалександровск, село Дальнее и пройдут через центральную часть города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

На маршрутах № 3, 10 в новогоднюю ночь будут курсировать по три автобуса, интервал движения - полчаса.

Маршрут автобуса № 10 пройдет через центральные улицы города между остановками «Отдаленная» (ул. Инженерная) и КПП (Северный городок, Новоалександровск). В первый рейс от остановки «Отдаленная» автобус выйдет в 22.55 и далее в 23.25, 23.55, 00.25, 00.55, 01.25, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25, 03.55. Последний автобус от «Отдаленной» отправится в 4.25 и пойдет в гараж. От остановки «Северный городок» в центр первый автобус отправится в 23.40 и далее в 00.10, 00.40, 01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40, последние автобусы в 04.10 и 04.40 также пойдут в парк.

Маршрут № 3 начнет движение из Хомутово через Октябрьский до железнодорожной больницы. От ж/д больницы отправление в 23.05, 23.35, 00.05, 00.35, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 04,05, последний рейс в 04.35 - в парк. Из Хомутово рейсы в 23.50, 00.20, 00.50, 01.20, 01.50, 02.20, 02.50, 03.20, 03.50; последние автобусы в гараж - в 04.20, 04.50.

Жители Дальнего смогут добраться до города на автобусе № 105. Маршрут следования: Дальнее - ул. Холмская - ул. Сахалинская - ул. Вокзальная - ул. Антона Буюклы - ул. Ленина - ул. Пуркаева, остановка «11-й микрорайон» (конечная). Из Дальнего автобус будет отправляться в 00.30, 02.30; 03.30 (в парк). От улицы Пуркаева в 00.00; 02.00; 03.00.

Обращаем внимание, что в дни новогодних каникул с 1 по 8 января интенсивность автобусного движения будет снижена, интервалы увеличатся в 2 раза. При этом выходить на линию в первый рейс и заканчивать маршрут автобусы будут по обычному расписанию.  

Напомним, на время праздников в Южно-Сахалинске ограничат автомобильное движение.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Место
Южно-Сахалинск
Прочее
автобусы
Популярное на ASTV
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Четыре человека погибли при ДТП на Ловецком перевале
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске
Вооруженные преступники ограбили ночью магазин в Поронайске

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Хоккеисты «Сахалина» вручили подарки воспитанникам троицкого детского дома
Хоккеисты «Сахалина» вручили подарки воспитанникам троицкого детского дома
Более 37 млн рублей похитили из областного бюджета руководитель сахалинского МФЦ и его сообщники
Более 37 млн рублей похитили из областного бюджета руководитель сахалинского МФЦ и его сообщники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru