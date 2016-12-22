За два месяца из-за гололеда травмы получили 600 южносахалинцев

В травмпункте Южно-Сахалинской поликлиники №7 в новогодние праздники количество обращений в среднем увеличивается на 30%. Люди идут к врачам с жалобами на последствия падений на улицах. Растёт количество травм, полученных во время активного отдыха, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного региона.

- Два года подряд дежурил 31-го числа. До полуночи спокойно, а потом начинается наплыв. В прошлый раз первого пациента привезли, когда едва отбили куранты. Но основной всплеск - около двух часов. Люди идут гулять, и начинаются падения. В последующие дни наплыв тоже не спадает: по 70-80 обращений, третьего января 2016 года их было 103, – рассказывает главный врач поликлиники Александр Тырышкин. - Много пострадавших с травмами, полученными во время катания с горок и на лыжах.

Всего за последние два месяца в Южно-Сахалинской поликлинике №7 зафиксировано более 600 обращений, связанных с гололёдом. В основном это лёгкие травмы - ушибы, растяжения, вывихи. Не обходится и без переломов, в некоторых случаях пациентов приходилось госпитализироват ь в больницу.

- Количество травм, полученных из-за гололедицы, возрастает в двух случаях. Во-первых, когда идёт снег. Он укрывает места, где есть лёд, и, соответственно, человек не видит опасных участков на асфальте или брусчатке. В итоге случается падение, – отмечают специалисты. - Во-вторых, когда идёт резкий перепад температур. Снег подтаивает, а потом замерзает.

- Любая профилактика в медицине играет очень большую роль, травматизм не исключение. Не надо ждать, когда что-то случится. Необходимо заранее заботиться о своём здоровье. Если «хорошо посидели» – зачем выходить на улицу в таком состоянии? Главные правила просты, но не всегда соблюдаются: при ходьбе не торопиться, подбирать удобную обувь с нескользящей подошвой. Людям в возрасте лучше пользоваться противоскользящи ми приспособлениями , – рекомендует Александр Тырышкин. - Кстати, женщины с такими травмами чаще обращаются - две трети из всех пациентов. Вот сейчас у кабинета травматолога ждут приема один мужчина и пять женщин.

В праздничные дни экстренный приём пациентов в южно-сахалинской поликлинике №7 будет вестись круглосуточно. На вторичный осмотр можно прийти 3 и 6 января.