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После двухлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия»

После двухлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия»

Красную ленточку перерезал Олег Кожемяко

Сегодня, 29 декабря, в Холмске состоялось торжественное открытие кинодосугового центра «Россия», возглавляемого Инной СирохойЭто стало поистине грандиозным и долгожданным для всех жителей портового города событием.

Реконструкция здания еще советской постройки велась два года. И сегодня это знаковое для города  событие посетили множество холмчан и гостей портового города как совсем юных, так и взрослых.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые открыли торжественную церемонию, главным гостем праздника стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Который вместе с главой местной администрации Андреем Сухомесовым и министром культуры и архивного дела островного региона Алексеем Самариным перерезали красную ленточку. 

Внутри просторного помещения гости мероприятия приняли участие в новогоднем утреннике и посетили концерт в большом зале кинодосугового центра. Этот зал здесь не единственный. Теперь в холмской «России» есть еще один зал - малый. Принимать гостей они могут одновременно, тем более, что каждый оснащен современной аппаратурой.

К радости жителей портового города, посетить кинодосуговый центр можно уже на новогодних каникулах. 

Как рассказал редакции astv.ru подрядчик, занимающийся реконструкцией центра, построенное 40 лет назад здание совершенно не отвечало никаким требованиям.

- В ноябре 2014 года мы приступили к  работе. За это время полностью реконструировали и произвели сейсмоусиление старого здания, утеплили фасад, пристроили большое помещение, произвели косметический ремонт. Сейчас здание трехэтажное, мы добавили 1600 кв метров, - рассказывает генеральный директор строительно-монтажной компании «ЭнергоСила» Андрей Сурдин. - Кроме того в кинодосуговом центре скоро откроется зал для боулинга, секции для детей. 

Галерея
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 1
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 2
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 3
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 4
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 5
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 6
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 7
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 8
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 9
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 10
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 11
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 12
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 13
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 14
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 15
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 16
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 17
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 18
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 19
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 20
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 21
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 22
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 23
После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия», Фото: 24
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После трехлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия»
Автор: Александр Астапович, сегодня, в 16:42 +5
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Комментарии
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 16:44
Это отличная новость!
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+6
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:47
Игорь Иванов, А я очно все видела...
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+2
Online
Игорь Иванов Online
Написано сегодня, в 17:50
VULKAN, Ну и какие Ваши впечатления?))) Хорошо внутри?
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+3
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:31
Игорь Иванов, Пока нет слов...
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+1
project
Написано сегодня, в 17:39
Замечательный подарок к новому году.
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+1
Child_of_Sun
Написано сегодня, в 17:51
ну хоть кто-то на АСТВ пишет простые, не "чернушные" грамотные новости!
Спасибо, Александр
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0
Matso
Написано сегодня, в 18:07
а когда сеансы начнутся?
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0
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