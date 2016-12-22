После двухлетней реконструкции в Холмске открылся кинодосуговый центр «Россия»

Сегодня, 29 декабря, в Холмске состоялось торжественное открытие кинодосугового центра «Россия», возглавляемого Инной Сирохой. Это стало поистине грандиозным и долгожданным для всех жителей портового города событием.

Реконструкция здания еще советской постройки велась два года. И сегодня это знаковое для города событие посетили множество холмчан и гостей портового города как совсем юных, так и взрослых.

Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые открыли торжественную церемонию, главным гостем праздника стал губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Который вместе с главой местной администрации Андреем Сухомесовым и министром культуры и архивного дела островного региона Алексеем Самариным перерезали красную ленточку.

Внутри просторного помещения гости мероприятия приняли участие в новогоднем утреннике и посетили концерт в большом зале кинодосугового центра. Этот зал здесь не единственный. Теперь в холмской «России» есть еще один зал - малый. Принимать гостей они могут одновременно, тем более, что каждый оснащен современной аппаратурой.

К радости жителей портового города, посетить кинодосуговый центр можно уже на новогодних каникулах.

Как рассказал редакции astv.ru подрядчик, занимающийся реконструкцией центра, построенное 40 лет назад здание совершенно не отвечало никаким требованиям.

- В ноябре 2014 года мы приступили к работе. За это время полностью реконструировали и произвели сейсмоусиление старого здания, утеплили фасад, пристроили большое помещение, произвели косметический ремонт. Сейчас здание трехэтажное, мы добавили 1600 кв метров, - рассказывает генеральный директор строительно-монтажной компании «ЭнергоСила» Андрей Сурдин. - Кроме того в кинодосуговом центре скоро откроется зал для боулинга, секции для детей.