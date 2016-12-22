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Многофункциональный хоккейный корт открыли в Южно-Сахалинске

Многофункциональный хоккейный корт открыли в Южно-Сахалинске

В январе здесь пройдут соревнования "Золотая шайба"

В Южно-Сахалинске для жителей и гостей областной столицы открылась обновленная хоккейная коробка "Черемушки". Два года назад дворовую коробку было решено полностью реконструировать в рамках проекта "Спорт против подворотни".

По поручению губернатора и при поддержке мэрии Южно-Сахалинска в городском бюджете были предусмотрены необходимые средства, а специалисты городского управления физкультуры и спорта и управления капитального строительства, взяв на вооружение предложения Сахалинской федерации и тренеров-общественников МБУ "Спортивный город", разработали и воплотили в жизнь абсолютно новый и пилотный для Сахалинской области проект.

Сейчас дворовая хоккейная коробка в "Черемушках" – это многофункциональная спортивная площадка. Установлены новые пластиковые борта, ограждение и световые опоры. Детские команды получили теплые раздевалки с туалетами. Все это установлено на прочном фундаменте – армированной бетонной "подушке".

Более того, вся игровая площадь покрыта качественным морозо- и влагоустойчивым резиновым покрытием. И сегодня именно на этой площадке в Южно-Сахалинске был дан старт новому сезону детского дворового хоккея.

Четыре детских команды – дворовые дружины "Черемушки", "Пираньи", "Южный-41", а также команда "Кристалл-2006", начали сегодня первые официальные дворовые соревнования по хоккею с шайбой на Кубок Нового Года.

Поздравить ребят и жителей микрорайона пришли советник министерства спорта и молодежной политики Денис Осидулов, начальник управления физической культуры и спорта Южно-Сахалинска Егор Умнов и координатор проекта "Спорт против подворотни" Андрей Хапочкин.

- Сегодня мы перешли от текущего ремонта дворовых площадок к их полному обновлению и строительству совершенно новых и многофункциональных объектов спорта по месту жительства, - сказал Егор Умнов.

По словам Андрея Хапочкина, ранее - в 70-е, 80-е годы - дворовая коробка в "Черемушках" была основной хоккейной площадкой в Южно-Сахалинске, на которой постоянно проходили региональные соревнования и финалы всероссийского клуба юных хоккеистов "Золотая шайба". В конце девяностых всё это было разрушено и только в 2006 году в рамках проекта "Спорт против подворотни" на месте пустыря снова появилась новая деревянная хоккейная площадка. Еще через 10 лет микрорайон "Черемушки" первым получил в свое распоряжение отличную современную площадку нового формата.

- Счастлив, что нас поддержали, рад второму рождению наших легендарных "Черемушек", где многие из нас провели все детство, - сказал Андрей Хапочкин. – Отличный проект, отличная командная работа власти и общественных организаций. Главное, что наши дети и молодежь получили в свое распоряжение современную площадку, на которой летом можно играть в баскетбол, волейбол, футбол, а зимой в хоккей.

Новая площадка в "Черемушках" открыта для всех любителей спорта. График посещений предполагает тренировки детских команд и массовое катание. Расписание специалисты управления физкультуры и спорта разместят на новогодних каникулах.

Все функции по содержанию площадки, уборке снега, заливке льда возложены на муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный город". Тем не менее, городские власти и оргкомитет "Спорт против подворотни" приветствуют и добровольное участие жителей в помощи по подготовке льда и сохранении площадки.

Для болельщиков сообщаем, что Кубок Нового Года выиграла команда "Кристалл-2006". В финале воспитанники Дмитрия Евдокимова с трудом переиграли "Южный-41" – 1:0, а в матче за третье место "Пираньи" выиграли у "Черемушек" – 10:3.

В январе "Черемушки" и дворовый корт в микрорайоне "41 км" станут основными площадками по проведению городского этапа соревнований всероссийского клуба "Золотая шайба". Также Сахалинская федерация хоккея планирует на этой площадке проведение нескольких матчей Детской и Юниорской Хоккейной Лиги.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:19 +2
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Сахалинская областьЮжно-Сахалинск
Прочее
"Черемушки"хоккейный кортхоккейдворовой спорт
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Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 17:25
Раздевалки какие огромные, всем места хватит.
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+4
Online
ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 17:26
Только вот жителям не позавидуешь. Акустика от ударов очень сильная. Надо что то думать
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