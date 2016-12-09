Строительство бассейна завершено на Кунашире

В Южно-Курильске на Кунашире завершено строительство современного спортивно-оздоровительного комплекса. Жители курильского острова впервые получили в свое распоряжение полноценный плавательный бассейн. Он имеет 5 дорожек длиной 25 и общей шириной 8,5 метров, а также оборудован системой нагрева и очистки воды, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было получено накануне. Возведен он в рамках федеральной целевой программы социально-эконом ического развития Курильских островов. Общая площадь двухэтажного сооружения - 1923 квадратных метра.

Ожидается, что первых посетителей спорткомплекс примет в январе. Сейчас формируется график его работы, набирается штат сотрудников. Одновременно спортом здесь смогут заниматься 40 человек - как взрослые, так и дети – в бассейне планируется проведение уроков физкультуры для местных школьников.

Помимо бассейна в спорткомплексе есть тренажерный зал для кардио- и силовых тренировок, душевые комнаты и раздевалки, буфет. Оборудован он пандусом и лифтами, которые позволят пользоваться услугами учреждения людям с ограниченными физическими возможностями.

Стоит отметить, что ранее - в конце ноября - на Южных Курилах был построен еще один спорткомплекс. Расположен он на соседнем острове Шикотан и имеет 2-этажную конструкцию. Предназначен спортобъект для учебно-оздоровит ельных занятий и проведения соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, бадминтону, мини-футболу, настольному теннису, вольной борьбе, самбо, дзюдо, каратэ, рукопашному бою и боксу. Здесь есть универсальный игровой зал-трансформер размером 30 на 18 метров и зал борьбы. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения. Главный вход в здание оборудован пандусом, для подъема на второй этаж предусмотрен лифт.

- Строительство обоих спортивных комплексов – и на Кунашире, и на Шикотане в 2015 году заметно отставало от графика. Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу перед строителями ускорить проведение работ, чтобы завершить их до конца 2016 года. Был установлен жесткий контроль и в результате - задача выполнена, - отметил заместитель председателя правительства Сахалинской области Александр Житков, который лично курировал стройки.

По его словам, в уходящем году на Курильских островах в рамках федеральной целевой программы было сдано 15 объектов. Помимо спорткомплексов это, в частности: детский сад на 110 мест в Курильске, новая система водоснабжения и водоотведения в селе Малокурильское на острове Шикотан, дизельная электростанция в селе Китовое и система водоснабжения в селе Рейдово Курильского района, здания пожарных частей в Курильске и Северо-Курильске .

Также в 2016 году на Курильских островах построены жилые дома общей площадью почти 7 тысяч квадратных метров.