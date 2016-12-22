Жителей и гостей Южно-Сахалинска призывают бережно относиться к новогоднему убранству города

Нарушители могут, как минимум, ответить рублем (штрафы от 40 тысяч рублей), а как максимум - лишиться свободы на срок до 3 лет

Южно-Сахалинск украшен к Новому году. На площади Ленина смонтирован детский городок и установлена елка, места для народных гуляний оборудованы также в городском парке. В связи с этим сотрудники мэрии напоминают горожанам, что вся новогодняя уличная атрибутика приобретена на бюджетные средства, и призывают бережно пользоваться городским имуществом: не срывать гирлянды и елочные украшения, не портить лед на катках, не запускать фейерверки в непосредственной близости от новогодних елок, не бросать мусор на землю.

В городе обновлены часть фасадов домов, появились новые автобусные павильоны, которые уже были подвергнуты атакам вандалов.

- Я сам видел разрисованные черным маркером остановки, разукрашенные фасады. Это свидетельствует о низкой культуре некоторых горожан. Я призываю всех, кто заметит подобное, не оставаться в стороне - делать замечания таким людям и фиксировать такие случаи, - говорит начальник управления общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев.

По словам руководителя ведомства, нарушители за подобные действия могут, как минимум, ответить рублем (штрафы от 40 тысяч рублей), а как максимум - лишиться свободы на срок до 3 лет. Такие санкции предусматривает ст. 214 Уголовного кодекса РФ «Вандализм». Согласно содержанию данной статьи под этим определением подразумеваются осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах.

Отметим, что в Южно-Сахалинске на постоянной основе ведется патрулирование улиц добровольной народной дружиной. Она будет работать и в дни новогодних каникул.