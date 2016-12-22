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Огромную пробку спровоцировала авария у Старорусского
Фото и видео предоставлены очевидцами

Огромную пробку спровоцировала авария у Старорусского

Бросив автомобиль виновник аварии с места происшествия скрылся

Сегодня, 29 декабря, примерно в 7:30 на автодороге Южно-Сахалинск - Долинск между Старорусским и Березняками произошла авария, спровоцировавшая огромную пробку. 

- Грузовик, внедорожник и универсал, который с места аварии пришлось эвакуировать, создали такую пробку, в которой мы точно простояли пару часов, - сообщает очевидец. 

Как сообщили astv.ru достоверные источники, водитель грузовика Daewoo двигаясь по дороге из Южно-Сахалинска на север, на 24 км трассы не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Mitsubishi Pajero, отчего внедорожник угодил в кювет. На этом грузовик не остановился и столкнулся с Toyota Corolla. 

После этого водитель грузовика с места ДТП скрылся. 

Пострадавших нет.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 12:50 +1
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Комментарии
Vladis
Написано сегодня, в 13:28
29 января ??????? ??
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0
V_Viktoria
Написано сегодня, в 13:57
Vladis, ну как то так))))))
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0
Online
vas Online
Написано сегодня, в 15:24
Vladis, Битва экстрасенсов на АСТВ.
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0
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