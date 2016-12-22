Огромную пробку спровоцировала авария у Старорусского

Фото и видео предоставлены очевидцами

Сегодня, 29 декабря, примерно в 7:30 на автодороге Южно-Сахалинск - Долинск между Старорусским и Березняками произошла авария, спровоцировавшая огромную пробку.

- Грузовик, внедорожник и универсал, который с места аварии пришлось эвакуировать, создали такую пробку, в которой мы точно простояли пару часов, - сообщает очевидец.

Как сообщили astv.ru достоверные источники, водитель грузовика Daewoo двигаясь по дороге из Южно-Сахалинска на север, на 24 км трассы не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с Mitsubishi Pajero, отчего внедорожник угодил в кювет. На этом грузовик не остановился и столкнулся с Toyota Corolla.

После этого водитель грузовика с места ДТП скрылся.

Пострадавших нет.