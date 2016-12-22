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Схему движения автобусов в Дальнем изменят

Схему движения автобусов в Дальнем изменят

Поменяется и маршруты и вместимость общественного траспорта

Схемы пассажирских перевозок между селом Дальним, районом новостроек и центральной частью города скорректируют, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей нового микрорайона и села Дальнего насчитывает более 6 тысяч. И если с количеством автобусов ситуация более-менее нормализовалась, то схема маршрутов и организация сообщения требует корректировки. Жители Дальнего жалуются, что сложно уехать утром в город из-за недостаточной вместимости автобусов маршрута № 81. Необходимо учесть и транспортную доступность нового детского сада и школы, которая находится в селе, а также обеспечить возможность без пересадок добираться до социально значимых, культурных и спортивных объектов, расположенных в центральной части Южно-Сахалинска (городской парк, Дворец детского творчества, бассейн, «Горный воздух»).

Руководитель управления транспорта администрации города Сергей Цыбулин отчитался о сделанном и о ближайших перспективах по корректировке маршрутов. Так, с сентября к маршрутам № 81 и 81П добавились автобусы № 104 (средний класс), которые заходят в новый микрорайон Дальнего по ул. 1-й Московской, огибают часть микрорайона и выезжают на ул. Ударную. В январе эта схема будет скорректирована.

- Как раз для обеспечения остановки автобусов у магазина «Магнит» и нового детского сада в районе новостроек мы разработали новую схему движения 104-го маршрута, - доложил Сергей Цыбулин. - При движении из села Дальнего автобусы будут двигаться по ул. Ударной, через остановку «Магазин «Магнит», поворачивать в новостройки на улице Алых роз и, проезжая у детского сада по ул. Рассветной, возвращаться на 1-ю Московскую и уходить на ул. Холмскую.

Пока по такой схеме автобус будет ходить только в направлении из села в город. Как только на перекрестке улиц Алых роз и Ударной установят светофор, автобус пойдет в обе стороны.

В ближайшее время для удобства и безопасности детей, которые учатся в селе, автобусная остановка будет перенесена ближе к зданию школы - ее оборудуют в районе перекрестка улиц Ударной и Октябрьской. Ведется работа по замене большей части автобусов на автобусы среднего класса и по запуску автобусов среднего и большого класса на маршруте № 105.

Что касается транспортной доступности культурных и спортивных объектов, Сергей Цыбулин доложил, что переговоры с перевозчиками проведут и предложат варианты по продлению маршрутов с учетом расписания детских спортивных секций. На организацию потребуется несколько месяцев. Проработают и возможность  запустить автобусы по улицам Крымской и Большая полянка, что позволит охватить большую часть новостроек.

Обо всех этапах и результатах исполнения поручений управление транспорта будет отчитываться мэру регулярно.   

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:04 0
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Комментарии
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 18:31 Отредактированно сегодня, в 18:32
Вся их работа отражена в этом. Сделано для галочки. Шрифт не читается. Расписание не понятно. Для кого делали?
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+2
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ostrovsakhalin Online
Написано сегодня, в 18:32
К посту
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+1
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Olga_23 Online
Написано сегодня, в 18:52
Автобусов с номером 81П днём с огнём не сыщешь! С начала августа там живём, один единственный раз за все время его наблюдала! А он как раз идёт и в район детской поликлиники, и в район Чехов-Центра, ну и так далее, в отличие от автобуса с номером 81.
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+3
Anna Sanovna
Написано сегодня, в 19:49
"Поменяется и маршруты и вместимость общественного траспорта" - очепяточка ))
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0
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Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 20:15
Автобусы большие дайте 81 маршрут и проблема перестанет быть такой острой...
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0
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Reader Online
Написано сегодня, в 20:26
Расписание отрегулируйте.
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0
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(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 20:35
не ужели, а то автобусы постоянно полные..
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