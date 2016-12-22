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Последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки ждут сахалинцев

Последние в этом году сельскохозяйственные ярмарки ждут сахалинцев

Свою продукцию представят порядка двух десятков местных производителей

Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в пятницу, 30 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска. Она расположится на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской и будет работать с 10.00 до 14.00.

Свою продукцию представят порядка двух десятков местных сельхозтоваропроизводителей и рыбоперерабатывающих предприятий. Жители и гости областного центра смогут приобрести рыбу, мясо, колбасы, полуфабрикаты, а также овощи в широком ассортименте по доступным ценам напрямую от производителя.

На время работы ярмарки на этом участке улицы Карла Маркса будет ограничено движение автотранспорта.

Обращаем внимание, что в пятницу и субботу пройдут заключительные в этом году сельскохозяйственные ярмарки выходного дня за магазином «Техник» по ул. Ленина, где можно купить продукцию с минимальной торговой наценкой. В пятницу ярмарка работает с 10.00 до 17.00, в субботу - с 9.00 до 15.00.

Информация о дальнейшем графике работы ярмарок будет опубликована в 2017 году.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:10 +1
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Комментарии
евгений
Написано сегодня, в 18:28
Представляю столпотворение.
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