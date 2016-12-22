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Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска
Младен Ириолов

Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска

По предварительным данным, пострадавших нет

Сегодня, 29 декабря, около 17:00 на перекрестке проспекта Победы и улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, виновник аварии водитель автомобиля Subaru Impreza. Который, на большой скорости двигался по улице Комсомольской с юга на север и на перекрестке с проспектом Победы совершил столкновение с попутными автомобилями. 

Очевидцы сообщили, что виновник ДТП ведет себя неадекватно.

В результате аварии все автомобили получили серьезные механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет. 

 

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Автор: Младен Ириолов, сегодня, в 18:03 0
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Комментарии
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 18:16
Ого...
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+3
Victor
Написано сегодня, в 18:23
Капец,зверенышь не адекватный,стольким людям под новый год проблем создал.Чудо,что никто не пострадал,разметало то прилично.
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+4
senchick
Написано сегодня, в 18:24
Новогодний презент от неадеквата.... Сегодня проехал в обед по городу, - получил одни "положительные" эмоции..... коня в стойло поставил до 9-го...
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+7
tatyana
Написано сегодня, в 19:33
senchick, Действительно, нужно перестраховаться. Иначе, такие бабосы за ремонт потратишь.
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0
Vladis
Написано сегодня, в 18:24
Вот это да !!!!!
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−1
boss2005
Написано сегодня, в 18:25
Страйк решил выбить. Сейчас еще оправдываться начнет что это не он, что его подставили
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0
AX9566
Написано сегодня, в 18:43 Отредактированно сегодня, в 19:32
Вот это он навертел
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+1
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 18:50
Дааааа...
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+1
Cneгуroчka
Написано сегодня, в 18:57
Из-за одного неадеквата пострадали все.
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+1
Paiste
Написано сегодня, в 19:23
Наркуше показалось что он Себастьен Феттель !!! Оказалось что Олень обыкновенный !!!
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+1
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 19:45
я пожалуй промолчу, вы знаете мое отношение к субаристам
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+3
Online
TiXoHoB Online
Написано сегодня, в 19:58
Жесть
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+1
Online
alex8665 Online
Написано сегодня, в 20:05
да этому неодеквату, сначало надо было по шапке надавать!!!действительно столько проблем под новый год создал

урод настоящий! таким не место на дороге!!!
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+2
Online
Olga_23 Online
Написано сегодня, в 20:08
Во налип субарист!

Во нахеровертил!
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+1
Online
Н_а_т_к_а. Online
Написано сегодня, в 20:13
Жесть...устроил людям подарок к новому году...
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0
Online
Black_Kathrine Online
Написано сегодня, в 20:22
на какой же он скорости и что вообще это был за маневр, авто по всем сторонам перекрестка раскидало.
людям не свезло перед НГ, конечно.
да и мальчик будет огребать, страховка столько не покроет
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0
Online
Забанен администрацией Online
Написано сегодня, в 20:34
Субара отожгла!Последний из Магикан!!!
Хорошо что без пострадавших.
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0
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