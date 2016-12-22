Шесть автомобилей столкнулись в центре Южно-Сахалинска

Младен Ириолов

Сегодня, 29 декабря, около 17:00 на перекрестке проспекта Победы и улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске столкнулись шесть автомобилей. По предварительным данным, виновник аварии водитель автомобиля Subaru Impreza. Который, на большой скорости двигался по улице Комсомольской с юга на север и на перекрестке с проспектом Победы совершил столкновение с попутными автомобилями.

Очевидцы сообщили, что виновник ДТП ведет себя неадекватно.

В результате аварии все автомобили получили серьезные механические повреждения. По предварительным данным, пострадавших нет.