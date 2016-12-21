За год браконьеры причинили ущерб Сахалинской области на 2,5 миллиона рублей

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Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области при обеспечении экономической безопасности РФ большое значение уделяется противодействию незаконному, несообщаемому и нерегулируемому промыслу краба. Достигнутые результаты на данном направлении свидетельствуют о снижении его незаконной добычи и транспортировки в иностранные порты.

Одной из действенных мер борьбы с трансграничной преступностью является задержание судов-«подфлажни ков» с последующим выводом из схемы преступной деятельности, логическим завершением чего становится их конфискация.

Так, в 2016 году пограничным управлением задержано 7 судов-«подфлажни ков». В их отношении судебными органами принято решение об конфискации.

С учетом смещения части браконьерского флота на промысел краба в японские воды и кратковременных заходов в исключительную экономическую зону России, в 2016 году пограничным управлением налажено взаимодействие с пограничным ведомством Японии. В результате на японской территории были задержаны 2 «судна-подфлажни ка».

Несмотря на принимаемые пограничным управлением меры, проблема браконьерства в морском пространстве Сахалинской области всё же остаётся. Наиболее распространенным методом противоправной деятельности в 2016 году стало сокрытие от учета в промысловой документации истинных объемов вылова. Обычно в последующем неучтенные биоресурсы вывозятся в страны АТР.

Так за год при официальном оформлении российских судов в портах Сахалинской области на убытие за пределы РФ производилось сокрытие части уловов краба. Одно судно при декларировании 29 тонн груза пыталось скрыть 5 тонн краба. Другое - при декларировании 35 тонн груза пыталось скрыть 10 тонн улова.

На сегодняшний день по фактам браконьерства дознавателями пограничного управления возбуждено порядка 90 уголовных дел, предусмотренных статьей 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»), что более чем, на 55% больше аналогичного периода прошлого года. При этом, 4 уголовных дела возбуждены в отношении должностных лиц из числа капитанов рыбопромысловых судов (3-х иностранных и 1 российского).

Ущерб, причинённый расхищением ВБР, составил сумму порядка 2,5 миллионов рублей, из них уплачено в добровольном порядке около 1,5 миллионов рублей. Судебными органами по факту незаконной добычи ВБР осуждено более 35 лиц.

Кроме того, по фактам выявленных нарушений в сфере охраны окружающей среды и природопользован ия возбуждено порядка 600 дел об административных правонарушениях, из них в отношении юридических лиц более 150. Привлечено к административной ответственности более 350 лиц, назначено административных штрафов на общую сумму почти 50 миллионов рублей, взыскано порядка 30 миллионов рублей.

Таким образом, принимаемые пограничным управлением меры позволяют эффективно противодействова ть угрозе пограничной безопасности Российской Федерации, вызванной противоправной деятельностью трансграничной преступности по незаконному промыслу водных биоресурсов и их вывозом за рубеж, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.