Поиски пропавшего в Невельском районе сборщика гребешка прекращены

Все материалы переданы в правоохранительные органы

Поиск 36-летнего сахалинца, пропавшего при сборе гребешка в Невельском районе, прекращен. Его искали с 22 декабря

Как сообщают в пресс-службе ДВРЦ МЧС России, 27 декабря обследовано 16 км береговой полосы от Невельска до Шебунино.

Всего нарастающим итогом обследовано 159 км береговой полосы, 14 кв. км морской акватории, из них 1 кв. км водолазами. Поиск положительного результата не дал.

28 декабря все материалы по проведению поисковых работ переданы в правоохранительные органы для дальнейшей работы.