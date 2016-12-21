Поиски пропавшего в Невельском районе сборщика гребешка прекращены
Все материалы переданы в правоохранительные органы
Поиск 36-летнего сахалинца, пропавшего при сборе гребешка в Невельском районе, прекращен. Его искали с 22 декабря
Как сообщают в пресс-службе ДВРЦ МЧС России, 27 декабря обследовано 16 км береговой полосы от Невельска до Шебунино.
Всего нарастающим итогом обследовано 159 км береговой полосы, 14 кв. км морской акватории, из них 1 кв. км водолазами. Поиск положительного результата не дал.
28 декабря все материалы по проведению поисковых работ переданы в правоохранительные органы для дальнейшей работы.
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:51
не за гребешком, а за ежами...
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Tosik
Написано сегодня, в 11:56
Друзья, давайте жить дружно! Дружно ходить на рыбалку, в лес, за гребешком - вместе не потеряешься!!
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+3
^очень ГРУСТНЫЙ ЧЕЛ^^
Написано сегодня, в 12:25
Грустно...((((
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+3
amster
Написано сегодня, в 13:29
Поиск положительного результата не дал, "ну и ладно" . Ну где то он должен быть!?
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0
Online
Escobar99 Online
Написано сегодня, в 16:49
И начинать искать не нужно было.
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