Пожар произошел в подвале многоквартирного дома в Холмске

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Сообщение о том, что в подвале на улице Капитанской, 3 в Холмске произошел пожар, поступило в оперативные службы райцентра 27 декабря в 20:22.

Как сообщили astv.ru в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 20:26. На тот момент подвал дома был сильно задымлен. Горел мусор на площади 2 кв. метра.

В 20:31 пожар был локализован, а в 20:42 полностью ликвидирован.

В тушении были задействованы 2 автоцистерны и 8 человек личного состава Холмского гарнизона пожарной охраны.

Пострадавших нет. Причины возникновения огня устанавливаются.

Дом относится к УК "Сервис".

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит управляющие компании своевременно проводить уборку в принадлежащих им помещениях, а также предотвратить проникновение посторонних людей в подвалы и на чердаки многоквартирных домов.