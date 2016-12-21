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Пожар произошел в подвале многоквартирного дома в Холмске
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Пожар произошел в подвале многоквартирного дома в Холмске

Почувствовав запах гари, люди вызвали пожарных

Сообщение о том, что в подвале на улице Капитанской, 3 в Холмске произошел пожар, поступило в оперативные службы райцентра 27 декабря в 20:22.

Как сообщили astv.ru  в пресс-службе Главного управления МЧС России по Сахалинской области, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 20:26. На тот момент подвал дома был сильно задымлен. Горел мусор на площади 2 кв. метра. 

В 20:31 пожар был локализован, а в 20:42 полностью ликвидирован. 

В тушении были задействованы 2 автоцистерны и 8 человек личного состава Холмского гарнизона пожарной охраны.

Пострадавших нет. Причины возникновения огня устанавливаются.

Дом относится к УК "Сервис".

Главное управление МЧС России по Сахалинской области просит управляющие компании своевременно проводить уборку в принадлежащих им помещениях, а также предотвратить проникновение посторонних людей в подвалы и на чердаки многоквартирных домов.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 11:29 +2
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Комментарии
Masenkaya
Написано сегодня, в 11:49
Ну вот, теперь Холмск гореть начал...
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