Пятый год придется зимовать без нормальной крыши сахалинской пенсионерке

Еще в 2012 году кровлю деревянного дома повредил ураганный ветер, и с тех пор власти так и не смогли ее починить

С 2012 года жительница Охотского Галина Бутович любовалась звездами сквозь собственный потолок. Крышу повредил циклон. Потом дыру в крыше заделали арматурой. Однако во время дождя с нее продолжают течь ручьи, а пол прогнил из-за влаги.

В двухэтажном деревянном бараке пенсионерка проживает со дня его постройки - 40 лет. И если раньше бытовые трудности преодолевать помогал супруг, то когда его не стало, надежда осталась лишь на неравнодушных соседей, которые и помогают пенсионерке писать письма в различные инстанции.

В этом году наконец-то удалось добиться прогресса - межведомственная комиссия признала квартиру Галины Ильиничны непригодной для проживания и подлежащей сносу или реконструкции.

А в июле пришел ответ из корсаковской администрации - сообщили, что в сентябре-октябре 2016 года крышу отремонтируют.

"Приезжали два парня, уже со сметой работ. Осмотрели крышу и сообщили о срочной необходимости сделать ремонт. При том, что все работы должны были быть выполнены до октября, прогресса нет. Рабочим не перевели деньги", - жалуется Галина Бутович.

На первом этаже страдает еще одна квартира. Соседка - Наталья Смирнова также жалуется на протекающий потолок.

"Из-за сырости на меня падает штукатурка. Дыры мы сами замазываем, но как только пойдет дождь, так все вновь становится сырым", - рассказала она.

Жители Охотского говорят, что готовы помогать с ремонтом. Сдвинулось бы дело мертвой точки. Тем временем у проблемного дома даже нет управляющей компании.

"Дороги здесь зимой никогда не чистятся. Сами выходим и чистим. У меня астма. И если приходится вызывать скорую, чтобы получить медицинскую помощь надо самой выходить к центральной дороге, потому что сюда автомобиль не проедет", - рассказывает еще одна жительница этого дома Нина Ефанова.

"Cмета на ремонт крыши составляет 440 тысяч рублей. Все запланировано так, чтобы в январе провести аукцион по поиску подрядчика для ремонта потолка, крыши и благоустройства внутри квартиры", - рассказал заместитель руководителя управления сельскими территориями Александр Мартенс.

Руководитель департамента городского хозяйства администрации Корсаковского района Татьяна Байкова отметила, что "очередь на переселение у нас очень большая. К сожалению, быстро этот вопрос решить не получается. В январе - праздники, поэтому изыскивать средства начнем, наверное, в феврале. А примерно в марте закончим, чтобы до весеннего таяния снегов успеть".

А пока корсаковские чиновники будут отмечать Новый год, Галина Ильинична даже елку ставить не планирует. Говорит, настроение совсем не праздничное.