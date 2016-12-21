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Пятый год придется зимовать без нормальной крыши сахалинской пенсионерке

Пятый год придется зимовать без нормальной крыши сахалинской пенсионерке

Еще в 2012 году кровлю деревянного дома повредил ураганный ветер, и с тех пор власти так и не смогли ее починить

С 2012 года жительница Охотского Галина Бутович любовалась звездами сквозь собственный потолок. Крышу повредил циклон. Потом дыру в крыше заделали арматурой. Однако во время дождя с нее продолжают течь ручьи, а пол прогнил из-за влаги. 

В двухэтажном деревянном бараке пенсионерка проживает со дня его постройки - 40 лет. И если раньше бытовые трудности преодолевать помогал супруг, то когда его не стало, надежда осталась лишь на неравнодушных соседей, которые и помогают пенсионерке писать письма в различные инстанции. 

В этом году наконец-то удалось добиться прогресса - межведомственная комиссия признала квартиру Галины Ильиничны непригодной для проживания и подлежащей сносу или реконструкции.

А в июле пришел ответ из корсаковской администрации - сообщили, что в сентябре-октябре 2016 года крышу отремонтируют.

 

"Приезжали два парня, уже со сметой работ. Осмотрели крышу и сообщили о срочной необходимости сделать ремонт. При том, что все работы должны были быть выполнены до октября, прогресса нет. Рабочим не перевели деньги", - жалуется Галина Бутович.

На первом этаже страдает еще одна квартира. Соседка - Наталья Смирнова также жалуется на протекающий потолок.  

"Из-за сырости на меня падает штукатурка. Дыры мы сами замазываем, но как только пойдет дождь, так все вновь становится сырым", - рассказала она.

Жители Охотского говорят, что готовы помогать с ремонтом. Сдвинулось бы дело мертвой точки. Тем временем у проблемного дома даже нет управляющей компании. 

"Дороги здесь зимой никогда не чистятся. Сами выходим и чистим. У меня астма. И если приходится вызывать скорую, чтобы получить медицинскую помощь надо самой выходить к центральной дороге, потому что сюда автомобиль не проедет", - рассказывает еще одна жительница этого дома Нина Ефанова.

"Cмета на ремонт крыши составляет 440 тысяч рублей. Все запланировано так, чтобы в январе провести аукцион по поиску подрядчика для ремонта потолка, крыши и благоустройства внутри квартиры", - рассказал заместитель руководителя управления сельскими территориями Александр Мартенс. 

 

Руководитель департамента городского хозяйства администрации Корсаковского района Татьяна Байкова отметила, что "очередь на переселение у нас очень большая. К сожалению, быстро этот вопрос решить не получается. В январе - праздники, поэтому изыскивать средства начнем, наверное, в феврале. А примерно в марте закончим, чтобы до весеннего таяния снегов успеть".

А пока корсаковские чиновники будут отмечать Новый год, Галина Ильинична даже елку ставить не планирует. Говорит, настроение совсем не праздничное.

Автор: Ольга Буданова, вчера, в 18:04 +4
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Комментарии
kholmchanin
Написано вчера, в 18:15
Галина Ильинична, гляньте на фото упитанного холёного ....,
ЗАСТАВИТЬ бы его поменяться с Вами жильём на время
ремонта...
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+7
Яночка
Написано вчера, в 19:13
Как же охото заматериться, что блин за уроды то понять не могу, скоты, вас поселить в эту разруху и ваши семьи и заставить там жить. Почему губернатор проходит мимо таких проблем? Зла не хватает, помоги Олег Николаевич бабули. Сделайте подарок к новому году.
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+4
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 01:12
Яночка , Яночка , это же не их престарелые родственники так мучаются... вот если бы чинуш коснулась эта беда, так в два счета проблема была бы решена...
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0
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ILYA301968 Online
Написано вчера, в 21:44
Просто совесть где-то тихо курит в стороне!
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0
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Veronika1211 Online
Написано сегодня, в 01:19 Отредактированно сегодня, в 01:21
"очередь на переселение у нас очень большая. К сожалению, быстро этот вопрос решить не получается. В январе - праздники, поэтому изыскивать средства начнем, наверное, в феврале. А примерно в марте закончим, чтобы до весеннего таяния снегов успеть". От такого ответа просто волосы дыбом встают... Пожилой человек, отработавший всю жизнь на благо общества и государства, положивший силы и здоровье на алтарь служения Родине, получает вот такую "благодарность"... Это каким же цинизмом, хамством, бездушием и неуважением к старшему поколению нужно обладать, чтобы дать такой ответ!!!!!!!!!
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