новости
новости
Регистрация
Юбилейное уголовное дело возбуждено против депутата гордумы Южно-Сахалинска

Юбилейное уголовное дело возбуждено против депутата гордумы Южно-Сахалинска

К четырем имеющимся у Юрия Азизова обвинениям добавился коммерческий подкуп

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении депутата  городской думы Южно-Сахалинска Юрия Азизова. Как сообщает пресс-служба сахалинского следкома, он подозревается в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в декабре 2013 года между управлением Судебного департамента в Сахалинской области и ООО «Сахалин-Строй-Механизация» был заключен государственный контракт на строительство здания городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.  По условиям госконтракта заказчику было необходимо предоставить банковскую гарантию.

Азизов, который фактически являлся руководителем «Сахалин-Строй-Механизация» и обратился к генеральному директору ЗАО «Холмсккомбанк» с просьбой выдать безотзывную банковскую гарантию. Глава банка согласилась, но с условием передачи ей 3,2 миллионов рублей. Азизов отдал эти деньги через посредника.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, напомним, что в отношении Юрия Азизова расследуются 4 уголовных дела, из которых два по признакам  преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), (причем второй эпизод произошел, когда Азизов находился в СИЗО), еще одно обвинение - уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и 1 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Данные уголовные дела находятся в завершающей стадии, и в ближайшее время их материалы будут предъявлены для ознакомления стороне защиты.

Автор: Лиза Ре, вчера, в 17:57 +1
Другие статьи по темам
Люди
Юрий Азизов
Прочее
уголовное дело
Популярное на ASTV
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Южносахалинец покончил с собой на глазах у супруги и посетителей кафе
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Руководитель сахалинского фестиваля военных оркестров погиб при крушении борта минобороны в Сочи
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Грузовик влетел в стену ресторана на трассе Южно-Сахалинск - Корсаков
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького
Человека зажало между двух автомобилей в результате ДТП на улице Горького

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Игорь Иванов
Написано вчера, в 18:00
Ох и загрузил он себя
Ответить
+6
NNS41148
Написано вчера, в 20:38
Игорь Иванов, кстате он не самый плохой из нынешних депутатов горДумы Южного.В 2014 из 25 выбранных туда депутатов,в 2015 году,20 написали явку с повинной,что давали взятку Хорошавину за своё избрание.Трое "ушли",на их место избрали и что? Избрание Юрина,ставленника Латыпова,прошло очень весело по системе я тебе,а ты мне.Возможно по нему дойдёт и по отмене его избрания.Шарова "избрали" армейские срочники,судебные дела лежат в суде.И этим депутатам Кожемяко с помощью ЕР-ского большинства в облДуме с его председателем Ефремовым,избранного через "котлеты по-корсаковски" хочет дать право избирать Южному мэра? Путин и куда смотришь наш гарант Конституции.
Ответить
+1
Добрый человек
Написано вчера, в 18:04 Отредактированно вчера, в 18:05
с юбилеем что ль!

---------------------------------------
- Вась,с новым годом!
- С дуба рухнул???июль на дворе!
- Да я от следака только,тебе год накинули!
Ответить
+8
TROL
Написано вчера, в 18:41 Отредактированно вчера, в 18:43
Ответить
+2
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 22:08
TROL,
И не только Курили похоже!!!
Ответить
0
senchick
Написано вчера, в 18:31
А как все хорошо складывалось.... ну хоть побыл "членом" едра...
Ответить
0
Online
ILYA301968 Online
Написано вчера, в 22:06 Отредактированно вчера, в 22:06
senchick,
Членом Едра быть очень ответственно, но видишь ли!
Не всегда удается сдержаться и удержать себя в руках!
Особенно, когда такие дамы в Кокошниках рядом!
Ответить
0
Станислав Ри
Написано вчера, в 19:49
Юбилейный...хах
Ответить
0
Firemarshal
Написано вчера, в 20:40
Голову ломал - при чём тут флаг? Увеличил - а вот и персонаж рядом с кокошником! Это же тот перец, который даже в СИЗО взятку дать пытался. А почему ещё на воле?
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Пятый год придется зимовать без нормальной крыши сахалинской пенсионерке
Пятый год придется зимовать без нормальной крыши сахалинской пенсионерке
В Сахалинской области появился собственный информационно-селекционный центр
В Сахалинской области появился собственный информационно-селекционный центр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru