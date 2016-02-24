Юбилейное уголовное дело возбуждено против депутата гордумы Южно-Сахалинска

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело в отношении депутата городской думы Южно-Сахалинска Юрия Азизова. Как сообщает пресс-служба сахалинского следкома, он подозревается в коммерческом подкупе.

По версии следствия, в декабре 2013 года между управлением Судебного департамента в Сахалинской области и ООО «Сахалин-Строй-Механизация» был заключен государственный контракт на строительство здания городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда. По условиям госконтракта заказчику было необходимо предоставить банковскую гарантию.

Азизов, который фактически являлся руководителем «Сахалин-Строй-Механизация» и обратился к генеральному директору ЗАО «Холмсккомбанк» с просьбой выдать безотзывную банковскую гарантию. Глава банка согласилась, но с условием передачи ей 3,2 миллионов рублей. Азизов отдал эти деньги через посредника.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Кроме того, напомним, что в отношении Юрия Азизова расследуются 4 уголовных дела, из которых два по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки), (причем второй эпизод произошел, когда Азизов находился в СИЗО), еще одно обвинение - уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и 1 уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Данные уголовные дела находятся в завершающей стадии, и в ближайшее время их материалы будут предъявлены для ознакомления стороне защиты.