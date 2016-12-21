Новый детский сад открылся в Дальнем

Торжественное открытие нового детского сада №57 «Бусинка» состоялось сегодня в районе новостроек Дальнего.

Как сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска, открыть учреждение собрались глава города, областные и городские депутаты и главные участники события — будущие детсадовцы и их родители. Сергей Надсадин от всей души поздравил всех с открытием учреждения.

Строительство «Бусинки» заняло больше времени, чем планировалось, из-за банкротства первого подрядчика. Нынешней весной после нескольких месяцев простоя, вызванного процедурами расторжения муниципального контракта и поиска новой подрядной организации, работы возобновились.

Сейчас дошкольное учреждение на 220 мест полностью готово к приему детей. Его заведующая Юлия Васильева с гордостью показала гостям бассейн, зал для занятий музыкой, спортзал, кабинет психолога, медицинский кабинет, пищеблок, раздевалки с сушильными шкафами для вещей. «Бусинка» станет одним из самых современных детских садов городского округа: каждая группа оснащена мультимедийной системой, в кабинетах логопеда и психолога стоят интерактивные доски, для обучения малышей закуплены планшеты с развивающими играми.

Путевки родителям будущих воспитанников уже выданы, в начале нового года детский сад наполнится детскими голосами. Собственная модульная газовая котельная, система видеонаблюдения и видеодомофоны на калитках, современное оборудование в прачечной и кухне - «Бусинка» будет комфортной и для малышей, и для персонала.

Одним из участников церемонии открытия стал южно-сахалинский школьник Даниил Дремлюгов - победитель народного голосования по выбору названия для детского сада.