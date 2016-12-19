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Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина

Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина

На юге области прошел большой новогодний флешмоб

В субботу, 24 декабря на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района  состоялся новогодний автофлешмоб. Автомобилисты собрались, чтобы выстроить фигуру елки и цифру 65 из машин (номер региона), и поздравить всех сахалинцев с наступающим Новым годом.

Организатор- администратор клубов «Филдер» и «Аксио»  Константин Вульчин привлек к участию в мероприятии несколько автоклубов Сахалина. Помимо машин, приехавших на построение, на «Пушистом» также можно было увидеть и выставку тюнингованных автомобилей. 

На построение фигуры ушло около 3 часов.

На самом верху елки находилась звезда, состоявшая из людей c фальшфейерами в руках.

По завершению флешмоба все участники поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Текст и фото Полины Колпаковой 

Галерея
Новогодний автофлешмоб, Фото: 1
Новогодний автофлешмоб, Фото: 2
Новогодний автофлешмоб, Фото: 3
Новогодний автофлешмоб, Фото: 4
Новогодний автофлешмоб, Фото: 5
Новогодний автофлешмоб, Фото: 6
Новогодний автофлешмоб, Фото: 7
Новогодний автофлешмоб, Фото: 8
Новогодний автофлешмоб, Фото: 9
Новогодний автофлешмоб, Фото: 10
Новогодний автофлешмоб, Фото: 11
Новогодний автофлешмоб, Фото: 12
Новогодний автофлешмоб, Фото: 13
Новогодний автофлешмоб, Фото: 14
Новогодний автофлешмоб, Фото: 15
Новогодний автофлешмоб, Фото: 16
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Новогодний автофлешмоб
вчера, в 22:55 +3
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Событие
флешмобНовый год
Место
Корсаковский район
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Комментарии
Nato4ka
Написано вчера, в 23:14
Молодцы организаторы и участники!
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+1
фeрм
Написано сегодня, в 00:08
вот это реально красиво было!
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