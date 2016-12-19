Елку из более чем 100 автомобилей построили на юге Сахалина

В субботу, 24 декабря на аэродроме «Пушистый» Корсаковского района состоялся новогодний автофлешмоб. Автомобилисты собрались, чтобы выстроить фигуру елки и цифру 65 из машин (номер региона), и поздравить всех сахалинцев с наступающим Новым годом.

Организатор- администратор клубов «Филдер» и «Аксио» Константин Вульчин привлек к участию в мероприятии несколько автоклубов Сахалина. Помимо машин, приехавших на построение, на «Пушистом» также можно было увидеть и выставку тюнингованных автомобилей.

На построение фигуры ушло около 3 часов.

На самом верху елки находилась звезда, состоявшая из людей c фальшфейерами в руках.

По завершению флешмоба все участники поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Текст и фото Полины Колпаковой