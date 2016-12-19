Бывший военный склад горит в Дальнем

Пользователи astv.ru прислали фото пожара в Дальнем. По их сообщению возгорание произошло на бывшем военном складе. "Люди в панике утверждают что там гранаты или другие опасные предметы", - сообщил информатор.

По данным astv.ru на складе нет и не было вооружения или боеприпасов. Там хранилось обмундирование. До сих пор там лежат полусгнившие полушубки и другая одежда. Формально склады не заброшены, но на деле они почти не охраняются.

Это уже не первый пожар на территории военных в Дальнем за последние парцу месяцев.