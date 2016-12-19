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Бывший военный склад горит в Дальнем

Бывший военный склад горит в Дальнем

Это уже не первое возгорание полузаброшенных строений

Пользователи astv.ru прислали фото пожара в Дальнем. По их сообщению возгорание произошло на бывшем военном складе. "Люди в панике утверждают что там  гранаты или другие опасные предметы", - сообщил информатор. 

По данным astv.ru на складе нет и не было вооружения или боеприпасов. Там хранилось обмундирование. До сих пор там лежат полусгнившие полушубки и другая одежда. Формально склады не заброшены, но на деле они почти не охраняются. 

Это уже не первый пожар на территории военных в Дальнем за последние парцу месяцев. 

Автор: Лиза Ре, вчера, в 21:51 +1
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