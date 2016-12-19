Сахалинские пенсионеры получат выплату в 5 тыс. рублей вместе с пенсией за январь

В отдельных средствах массовой информации прошла информация о том, что пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей с задержкой. Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Единовременная выплата 5 тысяч рублей всем пенсионерам будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки и без задержек.

Как сообщают в Пенсионном фонде РФ по Сахалинской области, единовременная выплата будет произведена вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата получения пенсии в почтовых отделениях – с 16 числа и до дня окончания выплатного периода.

А тем пенсионерам, которые получают пенсию по графику с 3 по 15 число месяца, выплата 5 тысяч рублей будет произведена с 16 по 28 января 2017 года. То есть, для этой категории пенсионеров, получение пенсии и единовременной выплаты - будет разведено по времени. Таким образом, им необходимо будет в январе посетить почтовое отделение дважды.

Гражданам, получающим пенсии на дом, доставка единовременной выплаты будет осуществлена в те же сроки. В том случае, если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее на дом в феврале вместе с пенсией за февраль.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные организации, доставка единовременной выплаты также начнётся ориентировочно с 16 января 2017 года.