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Сахалинские пенсионеры получат выплату в 5 тыс. рублей вместе с пенсией за январь

Сахалинские пенсионеры получат выплату в 5 тыс. рублей вместе с пенсией за январь

Деньги поступят без задержек

В отдельных средствах массовой информации прошла информация о том, что пенсионеры получат единовременную выплату в 5 тысяч рублей с задержкой. Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Единовременная выплата 5 тысяч рублей всем пенсионерам будет осуществлена в полном объеме в установленные сроки и без задержек.

Как сообщают в Пенсионном фонде РФ по Сахалинской области, единовременная выплата будет произведена вместе с пенсией за январь тем пенсионерам, у которых дата получения пенсии в почтовых отделениях – с 16 числа и до дня окончания выплатного периода.

А тем пенсионерам, которые получают пенсию по графику с 3 по 15 число месяца, выплата 5 тысяч рублей будет произведена с 16 по 28 января 2017 года. То есть, для этой категории пенсионеров, получение пенсии и единовременной выплаты - будет разведено по времени. Таким образом, им необходимо будет в январе посетить почтовое отделение дважды.

Гражданам, получающим пенсии на дом, доставка единовременной выплаты будет осуществлена в те же сроки. В том случае, если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление и пенсионер сможет получить единовременную выплату в своем почтовом отделении до 28 января или почтальон доставит ее на дом в феврале вместе с пенсией за февраль.

Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные организации,  доставка единовременной выплаты также начнётся ориентировочно с 16 января 2017 года.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:37 +4
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Комментарии
Nato4ka
Написано сегодня, в 08:48
Вроде бы мелочь,а людям будет приятно.
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 08:49
5 тысяч вместо 20 которые могли бы получить, если была бы индексация. Благодетели!!!
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+4
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:25
аж слезу пустил...
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+2
Cneгуroчka
Написано сегодня, в 09:32
Интересно, а инвалидов касается эта выплата? Или только пенсионеров по старости.
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+1
Online
pobeda Online
Написано сегодня, в 09:41
Cneгуroчka, конечно касается
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+1
Cneгуroчka
Написано сегодня, в 09:45
pobeda, Спасибо за ответ. Просто пенсия по инвалидности, и по старости совершенно разные выплаты. Ведь инвалиды не только пенсионного возраста. Поэтому мне нужно знать коснется ли выплата этих граждан.
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+2
Online
AX9566 Online
Написано сегодня, в 09:40
Ну не знаю, военным пенсию за январь перечислили, но без этой пятерки
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0
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 09:49
теперь любимой бабушке можно полгода продуктов не завозить - сама справится - ведь целых 5 тыщ в январе правительство подкинет!А может даже деньжат у нее займу... Шикуешь, бабуль?
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