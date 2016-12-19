Члены ново-александровского ТОС «Инициатива» устроили новогодний праздник

Ранее жители уже реализовали свой первый проект — асфальтированную парковку на 20 транспортных средств во дворе

Члены территориального общественного самоуправления (ТОС) «Инициатива» в Ново-Александровске провели дворовый утренник. Жители дома № 23 по улице 2-й Комсомольской украсили территорию своей игровой площадки, нарядили две елки и пригласили на праздник Деда Мороза. Об этом сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказала председатель ТОС «Инициатива» Наталья Сопрыкина, это первый дворовый праздник, который жители решили провести вместе. Они украсили придомовую территорию мишурой и другой новогодней атрибутикой. На игровой площадке были установлены две елки. А игрушки и украшения для новогодних деревьев сделали дети вместе с родителями.

На праздник пришел и главный сказочный гость — Дед Мороз. Ребята рассказывали ему стихи, водили хоровод вокруг елки, пели новогодние песни и играли в подвижные игры. Подарков в мешке Деда Мороза хватило для всех участников новогоднего утренника. В дальнейшем планируется сделать подобные общедворовые мероприятия традицией, и отмечать не только Новый год, но и другие праздники.

Напомним, что ТОС «Инициатива» было зарегистрировано в Ново-Александровске в 2016 году. Инициативные жители уже реализовали свой первый проект — асфальтированную парковку на 20 транспортных средств во дворе. Средства на реализацию были выделены из бюджета Южно-Сахалинска в виде гранта, а финансирование со стороны членов ТОС не превысило 1% от стоимости всего проекта. В дальнейших планах — провести благоустройство детской площадки, озеленение территории, установить камеры наружного наблюдения, чтобы обезопасить двор.

Как рассказал, начальник отдела по управлению территорией Ново-Александровска Сергей Замотаев, ТОС позволяет благоустроить прилегающую территорию именно так, как необходимо жителям. Они сами разрабатывают проект, максимально учитывающий все их требования.

Добавим, что на сегодняшний момент в Южно-Сахалинске были созданы зарегистрированы и действуют шесть территориальных общественных самоуправлений. При этом администрация Южно-Сахалинска оказывает помощь в создании и регистрации ТОС. Разработаны образцы документов, специалисты мэрии проводят консультации для инициативных групп.

Жителям областного центра, желающим организовать ТОС, нужно обратиться в управление внутренней политики администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Ленина, 173, кабинет № 214. Справки по телефону 300-814 (доб. 5). Кроме того, на официальном сайте администрации города размещен пакет необходимых для регистрации документов (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2376)