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Новогоднюю елку зажгли в Корсакове

Новогоднюю елку зажгли в Корсакове

Украсило мероприятие лазерное световое шоу, которое сопровождало представление весь вечер и праздничный фейерверк

Хороводы, игры, конкурсы и сказочные персонажи. В портовом городе дали старт Новому году. Поздравил горожан и гостей на городской площади им. В.И. Ленина глава администрации округа Александр Рудаков. 
 
 
Праздничное настроение в преддверии главного события года в этот день создавали артисты культурно-досугового центра «Океан» и полюбившиеся публике народные коллективы «Варюша», «Станица», «Серебряные струны». Не обошлось без сказки о «Нарядной елке», а также традиционных конкурсов, песен, плясок, хороводов.
 
Украсило мероприятие лазерное световое шоу, которое сопровождало представление весь вечер и праздничный фейерверк.
В 2017 год корсаковцы войдут с новой елью, которую по традиции «зажгли» в преддверии Нового года.
Открытие зеленой красавицы дало старт череде общегородских праздничных мероприятий. Ну, а главный праздник, посвященный Новому 2017 году, пройдет в ночь на 01 января. Начало в 01.00. 
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Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 1
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 2
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 3
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 4
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 5
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 6
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 7
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 8
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Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 10
Новогодняя елка в Корсакове, Фото: 11
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Новогодняя елка в Корсакове
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 11:47 +3
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Комментарии
Online
евгений Online
Написано сегодня, в 12:03
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+5
TROL
Написано сегодня, в 14:33
подумал сожгли ...
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+1
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