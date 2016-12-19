Новогоднюю елку зажгли в Корсакове

Хороводы, игры, конкурсы и сказочные персонажи. В портовом городе дали старт Новому году. Поздравил горожан и гостей на городской площади им. В.И. Ленина глава администрации округа Александр Рудаков.

Праздничное настроение в преддверии главного события года в этот день создавали артисты культурно-досугового центра «Океан» и полюбившиеся публике народные коллективы «Варюша», «Станица», «Серебряные струны». Не обошлось без сказки о «Нарядной елке», а также традиционных конкурсов, песен, плясок, хороводов.

Украсило мероприятие лазерное световое шоу, которое сопровождало представление весь вечер и праздничный фейерверк.

В 2017 год корсаковцы войдут с новой елью, которую по традиции «зажгли» в преддверии Нового года.

Открытие зеленой красавицы дало старт череде общегородских праздничных мероприятий. Ну, а главный праздник, посвященный Новому 2017 году, пройдет в ночь на 01 января. Начало в 01.00.