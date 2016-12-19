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Сахалин открыл горнолыжный сезон

Сахалин открыл горнолыжный сезон

Первыми западный склон горы Большевик опробовали воспитанники спортивных школ области и опытные горнолыжники

Сегодня, 25 декабря большим спортивным праздником и массовым спуском с горы начал новый сезон главный туристический объект области - СТК «Горный воздух». Обещанные организаторами отличное «катальное настроение» и встречи с друзьями дополнили предновогодние лотереи, конкурсы и игры для взрослых и детей.
В особом режиме работала канатная дорога: подняться до средней станции комплекса можно было бесплатно. Сахалинцам и гостям региона также подарили несколько часов бесплатного катания. Внизу их согревали шутки ведущих и 30 литров особого горного чая, которым угощали всех желающих.
Первыми западный склон горы Большевик опробовали воспитанники спортивных школ области и опытные горнолыжники. Они спустились большой группой под музыку государственного гимна, держа в руках флаги России и Сахалинской области.
- Превосходная трасса и прекрасное настроение с утра! – поделилась эмоциями от первого спуска Елизавета Хмельницкая, спортивный инструктор. - Думаю, этот сезон на горе пройдет отлично. Для посетителей условия стали намного лучше: появились новые подъемники и трассы.
- Расположение духа - бодрое, сейчас проверим склон, говорят там как в Куршавеле, - высказала еще одно мнение прибывшая на среднюю станцию комплекса группа девушек.
Новый сезон «Горный воздух» встретил чередой открытий и нововведений. Освещение получил юго-западный склон, где расположены трассы для новичков, которые теперь смогут кататься и в вечернее время. В общей сложности здесь установили 120 опор со светильниками.
Увеличена пропускная способность основной канатной дороги – ей добавили 17 кабинок. Кроме того, в дополнение к уже действующим 3 «канаткам» на «Горном воздухе» ввели еще 2 - на северном и южном склонах горы Большевик.
- В предельно сжатые сроки – всего за полгода их построили специалисты австрийской компании «Доппельмайер» - мирового лидера горнолыжной индустрии. Обе «канатки» оснащены современными четырехместными креслами с защитными экранами. Причем для комфорта отдыхающих кресла оборудованы подогревом, - сообщил министр спорта и молодежной политики Антон Зайцев.
Он также добавил, что мощность каждой из канатных дорог составляет около 2 тысяч человек в час. Это позволит без задержек обеспечить подъем всех желающих.
К услугам посетителей - и 2 новые трассы на склонах Большевика вдобавок к 14 уже существующим. Их протяженность соответственно – 900 и 1600 метров.
- Сейчас ждем одного – сильной метели, - заметил исполняющий обязанности директора СТК «Горный воздух» Андрей Кораблев. – Аномально бесснежная зима для Сахалина заставила нас на полную мощность, в круглосуточном режиме использовать оборудование для искусственного оснежения склонов. Благодаря работе специальных пушек уже обеспечили снегом верхнюю половину западного склона. Следующая задача – оснежить его нижнюю часть, затем – «Армейку». 
- Изменений много. Комплекс расширяется, что не может не радовать нас – коренных южносахалинцев, - отметил житель города Максим Нуждин.  
- Конечно, впечатлен  новыми трассами и подъемниками. Теперь ждем снега, чтобы опробовать склоны, - поддержал мнение земляка Павел Есаулов.
Удобнее в новом сезоне «Горный воздух» стал и для гостей области. Запущен новый сайт с системой онлайн-бронирования ски-пассов, гостиниц, туров, а также собственное мобильное приложение. Купить или пополнить ски-пасс теперь можно в десяти гостиницах Южно-Сахалинска. На гору прибывших в регион туристов будут доставлять бесплатные шаттлы.
С 3 января 2017 года по вторникам и пятницам также будет ходить бесплатный автобус по маршруту «Горный воздух – санаторий Синегорские минеральные воды». Тем самым здравница намерена привлечь новых посетителей, в том числе и из числа приезжих. Для всех желающих в санатории сформированы так называемые релакс-пакеты.
Кроме того, в новом сезоне «Горный воздух» порадует своих посетителей и бесплатными ознакомительными экскурсиями. Их начнут проводить с 1 января дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям в 15.00.
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Горный воздух открыл сезон
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:20 +2
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евгений Online
Написано сегодня, в 17:26
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